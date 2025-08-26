تحديثات التعليم في الإمارات: نموذج ملهم للعراق في مواجهة التحديات

سيشهد العام الدراسي 2025-2026 في الإمارات سلسلة من التحديثات، الّتي تمثل فرصة حقيقية للعراق لإعادة التفكير في نظامه التعليمي، من السيبرانية إلى إعادة التفكير في متطلبات التربية البدنية.

إليك التغييرات الرئيسية التي ستشكل العام الدراسي القادم في :



دروس الأمن السيبراني من الصف الأول:

بدءًا من هذا العام، سيتعلم الطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر عن السلامة على الإنترنت، والتهديدات الرقمية، والأساسيات في الأمن السيبراني. بحلول الصف الثاني عشر، سيدرس الطلاب الشبكات ويستكشفون المهن في هذا المجال.



دروس تبدأ من الروضة:

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من المناهج الدراسية لجميع المدارس العامة، بدءًا من الروضة. يتم تخصيص المحتوى حسب الفئة العمرية، مع استكشاف حالات الاستخدام في العالم الحقيقي والأسئلة الأخلاقية في الصفوف العليا.



التربية البدنية لم تعد اختيارية:

يجب على جميع المدارس في اتباع منهج التربية البدنية المنظم. يتضمن ذلك 30 دقيقة من النشاط المعتدل إلى الشديد يوميًا، يقودها معلمو التربية البدنية المعتمدون. ولم يعد بإمكان ملاحظة الأهل إعفاء الطلاب.



عودة أيام الجمعة الدراسية عن بُعد لطلاب الإمارات خلال رمضان:

ستعود أيام الجمعة الدراسية عن بُعد خلال رمضان 2025 في المدارس العامة، ممّا يمنح الطلاب الوقت للتعلم من المنزل وإعادة التواصل مع العائلة في بيئة روحية.



لا يمكن للمدارس رفض قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة:

تفرض سياسة الشمول الجديدة في أبوظبي على المدارس قبول جميع الطلاب، بغض النظر عن احتياجاتهم التعليمية.



مدارس الإمارات ستفرض حظرًا على الهواتف الذكية:

تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز سلامة الطلاب، والخصوصية، والرفاهية العامة من خلال القضاء على المشتتات الإلكترونية المحتملة.