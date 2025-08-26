دراسة صادمة: المشروبات الغازية تؤدي لتساقط الشعر

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد أُجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة بورتو ، وشملت 1028 مشاركاً تم فحص معدل تناولهم المشروبات الغازية، وتأثيرها المحتمل على صحة شعرهم.ووجد الباحثون أن تناول 11 علبة من المشروبات الغازية أسبوعياً، يُعرِّض الشباب لخطر أكبر لتساقط الشعر؛ خصوصاً بين الذكور.وكتب الباحثون: "يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في صحة الشعر، وخصوصاً فيتامين (د) ومكملات الحديد اللذَين يدعمان صحة الشعر بقوة. في حين أن الحد من تناول المشروبات الغازية قد يكون مفيداً أيضاً في هذا الشأن، وفقاً لما توصلت إليه نتائجنا".ولفتوا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الالتهاب الناتج عن تناول هذه المشروبات يُسهم في تفاقم هذه المشكلة.وأوضحوا قائلين: "تُحفِّز المشروبات الغازية إنتاج الزهم الزائد، وهي المادة الزيتية التي ننتجها لترطيب البشرة والشعر. يؤدي ذلك إلى نمو البكتيريا على فروة الرأس، ما قد يُسبب تهيجاً والتهاباً، ومن ثم يُسهم في تساقط الشعر".كما أشار الفريق إلى أن تناول هذه المشروبات يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وتسوس الأسنان، ومشكلات أخرى مرتبطة بتساقط الشعر.وأشارت النتائج إلى أن التدخلات الغذائية المُوجَّهة قد تكون مهمة في الوقاية من أمراض الشعر -مثل الثعلبة وتساقط الشعر- وإدارتها.ومع ذلك، أكد الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث "لتعميق فهمنا لهذه الارتباطات، ولوضع توصيات قائمة على الأدلة لتعزيز صحة الشعر من خلال التغذية".