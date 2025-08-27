الطاهي البريطاني الشهير "غوردون رامزي" يفتتح مطعما في أربيل

وبهذه المناسبة، صرح دابان حامد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Visit "، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بمطعم غوردن رامزي ستريت برغر لأول مرة في ، وهنا في ".وأضاف آندي وينلوك، الرئيس التنفيذي لشركة ريستورانتس جلوبال، أن "دخول المطعم لأول مرة إلى المنطقة يعد لحظة مهمة لشركتنا"، مؤكداً أن "اختيار كردستان لثقافتها وشعبها وإمكاناتها، كان اختياراً صحيحاً".يذكر أن غوردون رامزي هو طاهٍ بريطاني شهير عالميًا، يُعرف بمطاعمه الحاصلة على نجوم حول العالم.