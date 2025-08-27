الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
بمناسبة مرور 70 عاماً.. "غينيس" تدعو الجمهور لكسر أرقام قياسية لم تُسجل بعد
منوعات
2025-08-27 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
62 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
دعت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية الجمهور إلى السعي للحصول على ألقاب لم تسجل بعد، بما في ذلك "أكثر عدد من الأنشوجة يتم تناولها في دقيقة واحدة" و"أعلى رمية عملة معدنية".
ومنذ عام 1955، وثقت "غينيس" العديد من الإنجازات القياسية، لكن بعض الأرقام لا تزال شاغرة ولم يحققها أحد بعد.
وتشمل قائمة الألقاب المتاحة "أطول
ماراثون
لعزف الغيتار الهوائي" و"أطول مدة للحفاظ على بالون في الهواء باستخدام القدمين".
ودعا متحدث باسم "غينيس"، "جيل كاسري الأرقام القياسية القادم إلى تجربة هذه الألقاب وترك بصمتهم في تاريخ الموسوعة".
كما يمكن للجمهور محاولة الحصول على ألقاب مثل "أطول مدة لتوازن ملعقة على الأنف" و"أكثر عدد من القبلات خلال 30 ثانية".
ومن الألقاب الأخرى الشاغرة "أكثر عدد من وسائد الضحك (whoopee cushions) يتم الجلوس عليها في دقيقة واحدة من قبل فريق مكون من شخصين".
وأعلن
كريج
جليندا، رئيس تحرير موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن الألقاب الشاغرة بمناسبة مرور 70 عاما على إطلاق الكتاب، وقال: "لقد شهدنا العديد من اللحظات الأيقونية، وأروع الإنجازات في القوة والمهارة والتحمل من مواهب حول العالم، ونتمنى أن يستمر ذلك طويلا".
وَأضاف: "نحن الآن نتطلع إلى المستقبل ونحتفل بالجيل الحالي والجديد من كاسري الأرقام القياسية. نريد أن يكون الجميع جزءا من ذلك، سواء باستخدام أداتنا الجديدة لاختيار الأرقام القياسية أو تجربة واحدة من بين 70 رقما قياسيا لم يسجل بعد، فكلها متاحة للجميع".
وقد
نشأت
فكرة كتاب الأرقام القياسية، كما كان يسمى في الأصل، من جدال دار بين مدير شركة "غينيس" للبيرة، هيو بيفر أوفر، حول أي طائر صيد هو الأسرع في أوروبا.
وكان من المستحيل حسم النقاش بالاعتماد على الكتب المرجعية المتاحة آنذاك، فشجع هيو التوأمين نوريس وروس مكويستر على إعداد كتاب جديد يوفر للجمهور الوصول إلى الحقائق الغريبة والنادرة.
وأُطلق الكتاب في عام 1955، ومنذ ذلك الحين سجل الإنجازات الرياضية التقليدية إلى جانب الأرقام الغريبة، بما في ذلك إنشاء أسرع عربة أطفال متحركة، التي وصلت سرعتها إلى 53.46 ميلا في الساعة بفضل محرك مثبت عليها.
وقال
كولين
فيرز، الذي حقق هذا الرقم القياسي: "بغض النظر عن مدى جنونه أو غرابته، يمنحه ذلك نوعًا من الأهمية الاجتماعية ويشجع الناس على دعمك والرغبة في نجاحك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
