لمن يعاني من الدمع المستمر.. أهم الأسباب والحلول

ووفقا لها، من المهم تجنب فرك العين خاصة إذا لم تكن الأيدي نظيفة لمنع تهيجها.تشير الطبيبة إلى أن تدمع العينين قد يكون ناتجا عن عدة أسباب، واحدها التهاب الملتحمة، الذي قد ينجم عن الحساسية أو البرد.يحدث التهاب الملتحمة التحسسي نتيجة رد فعل تحسسي تجاه مواد مختلفة تسبب التهاب الغشاء المخاطي للعين، ما يؤدي إلى إفراز الهيستامين المسبب للاحمرار والتورم والحكة.أما التهاب الملتحمة البارد فيحدث غالبا خلال فترات تغير درجات الحرارة، ويصاحبه سيلان دمعي شديد وألم في العين، ويشير إلى رد فعل تحسسي تجاه الصقيع.كما يمكن أن يكون تدمع العينين ناتجا عن بعض أمراض العيون الالتهابية، مثل التهاب الجفن المزمن، الذي غالبا ما ينتج عن عدوى بكتيرية أو خلل في وظائف الغدد الميبومية أو الزهم، أو بسبب داء الدويديات الجريبية، حيث يؤدي تهيج حواف الجفن إلى سيلان دمعي لاإرادي.ويمكن أن يؤدي التهاب القرنية إلى تدمع العينين، خاصة إذا كان المرض ناتجا عن عدوى أو إصابة، أو بسبب سوء العناية بالعدسات اللاصقة.وتشير الطبيبة أيضا إلى أن اضطرابات وظائف القنوات الدمعية قد تسبب سيلان الدمع، وغالبا ما يُشخص هذا لدى الأطفال حديثي الولادة بسبب ضيق القناة الدمعية أو انسدادها، ما يعيق التدفق الطبيعي للدموع ويسبب ركودا. وقد يؤدي هذا في المستقبل إلى أمراض أكثر خطورة، مثل التهاب كيس الدمع المصحوب بعدوى.لذلك، في حال حدوث سيلان دمعي دون سبب واضح، مصحوبا بألم أو احمرار في العينين أو تدهور في الرؤية، يجب استشارة الطبيب فورا لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب.