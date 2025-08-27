استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم له عواقب خطيرة.. هذه ابرزها

"يلجأ الكثيرون لاستخدام هواتفهم الذكية فور استيقاظهم من النوم، لكن من الأفضل التخلي عن هذه العادة الشائعة. فالاستخدام الفوري للهاتف وتصفح الإنترنت والأخبار عند الصباح يؤدي إلى إفراز فوري للدوبامين في الجسم، ومع اعتياد الدماغ على هذه المعدلات المرتفعة في وقت مبكر، يفقد الشخص متعة القيام بالمهام اليومية العادية وتبدو له كل النشاطات مملة."وحذّر الطبيب من أن هذه العادة قد تؤدي إلى فقدان الحافز وصعوبة التركيز طوال اليوم، كما أنها تهدد ضعف الذاكرة والأرق، وقد تسبب تغيرات سلبية في استقلاب الغلوكوز في الجسم. لذا، يُنصح بعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ.ويشير خبراء النفسية إلى أن النظر إلى شاشة الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ وقراءة الإشعارات والرسائل قد يسبب حالة من التوتر تؤثر على عمل الدماغ طوال النهار. كما أن التحديق في الشاشة لفترات طويلة يؤدي إلى إجهاد العين، خاصة في الصباح عندما تحاول العين التأقلم مع الضوء.ويحذّر بعض الأطباء من أن الأخبار أو الإشعارات المزعجة في الصباح يرفع معدلات الكورتيزول في الجسم، مما يتسبب بشعور بالقلق والتوتر وتشتت الانتباه طوال اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن الأشعة الصادرة عن شاشات الهواتف قد تسبب مشاكل للعين وتؤثر على وظائف الدماغ.