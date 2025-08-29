Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

8 أطعمة تحسن صحة الشعر والبشرة والأظافر

منوعات

2025-08-29 | 10:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
8 أطعمة تحسن صحة الشعر والبشرة والأظافر
421 شوهد

كشفت أبحاث أن النظام الغذائي يؤثر على نظارة البشرة، ونمو الشعر، وقوة الأظافر، إذ أن الأطعمة المتوازنة الغنية بالفيتامينات والدهون والمعادن، تدعم مظهر الجسم.

كشفت أبحاث أن النظام الغذائي يؤثر على نظارة البشرة، ونمو الشعر، وقوة الأظافر، إذ أن الأطعمة المتوازنة الغنية بالفيتامينات والدهون والمعادن، تدعم مظهر الجسم.
وقدم خبراء 8 أطعمة أثبتت الأبحاث دورها في تحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر.
الأسماك الدهنية
تعرف الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، والماكريل بغناها بأحماض الأوميغا 3 الدهنية والبروتين، وكلاهما ضروريان لحماية البشرة وتعزيز صحة الشعر.
وكشفت دراسة سابقة أن الدهون الصحية ترطب البشرة، وتقلل من الالتهابات المسببة لاحمرار البشرة، أو حب الشباب.
كما أن أحماض الأوميغا 3 المشتقة من زيوت الأسماك تقلل الالتهاب، وترطب البشرة، وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية.
البطاطا الحلوة
تتكون البطاطا الحلوة من البيتاكاروتين، الصبغة التي يحولها الجسم إلى فيتامين "آي" الذي يلعب دورا أساسيا في تجديد البشرة ونمو بصيلات الشعر.
كما أن هذه المركبات تحفز إفرازات الكيراتين، الذي يعد عنصرا أساسيا في بناء البشرة والشعر والأظافر.
وظهرت دراسة منشورة سنة 2004، أن البطاطا الحلوة، خصوصا بعض أنواعها، تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي غالبا ما يتسبب في شيخوخة البشرة.
تتكون المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، وبذور اليقطين، ودوار الشمس من فيتامين "أي" والبروتين والدهون الصحية.
وتساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعة على تحفيز نمو الأظافر ومنع جفافها وتقشرها.
الأفوكادو
يوفر الأفوكادو دهونا أحادية مشبعة، إلى جانب الفيتامينات "سي" و "أي" الضرورية لصحة البشرة ولنمو الشعر.
وتساعد هذه الدهون على ترطيب البشرة من الداخل، بينما يعزز فيتامين "سي" تكوين الكولاجين، ويحمي البشرة من الشمس والتلوث.
البيض
يعد البيض من أكثر مصادر البروتين اكتمالا، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لتكوين الكيراتين، وهو بروتين يدخل في بناء الشعر والبشرة والأظافر.
كما أن البيض غني بالبروتين الذي يساهم في نمو الخلايا، والوقاية من تقصف الأظافر وتساقط الشعر.
الخضروات الورقية
تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب عناصر أساسية لصحة البشرة والشعر.
إذ تحتوي على مكونات مثل فيتامين "آي" و"سي" ومعدن الحديد.
يساعد الحديد خلايا الدم على نقل الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، بينما يساعد فيتامين "سي" على تحفيز إنتاج الكولاجين.
وكشفت دراسة نشرت سنة 2018، أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية منخفضة السكر، يساعد على تقليل تساقط الشعر لدى النساء ويعزز صفاء البشرة.
المحار
يعرف المحار بغناه بمعدن الزنك، وهو معدن نادر يلعب دورا أساسيا في إصلاح الأنسجة وتعزيز المناعة وتنظيم الهرمونات.
ويساعد الزنك على الحفاظ على كثافة الشعر وشفاء الجروح.
الفواكه والخضروات
الحفاظ على ترطيب الجسم أساسي لنضارة البشرة، وينصح بتناول أطعمة غنية بالماء.
وتعتبر الفواكه والخضار مثل الخيار، والطماطم، والكرفس، والبطيخ، والفراولة خيارات مناسبة لتزويد الجسم بمزيد من السوائل والعناصر الغذائية الأساسية.
وأظهرت العديد من الأبحاث تأثير إيجابي لتناول الفواكه والخضروات الغنية الماء على البشرة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
Play
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Play
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
Play
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Play
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
Play
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
Play
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
Play
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
Play
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
Play
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Play
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
Play
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Play
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
Play
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
Play
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
Play
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
Play
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27

اخترنا لك
احذر من شرب هذه النوعية من المياه
02:17 | 2025-08-29
نتائج واعدة.. دواء جديد يساعد بخسارة الوزن والسيطرة على السكري
14:19 | 2025-08-27
استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم له عواقب خطيرة.. هذه ابرزها
13:10 | 2025-08-27
ما هي لعبة "روبلكس".. ولماذا يحذر الخبراء من مخاطرها على الأطفال؟
12:16 | 2025-08-27
لمن يعاني من الدمع المستمر.. أهم الأسباب والحلول
11:46 | 2025-08-27
رسميا.. اليك موعد إطلاق "آيفون 17"
10:58 | 2025-08-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.