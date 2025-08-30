بعد اختفائه 89 يوماً.. السجن لرجل تظاهر بالموت هرباً من زوجته

وذكرت شبكة " " أن المتهم، ويدعى ريان بورغواردت، أعرب خلال جلسة المحاكمة عن ندمه العميق لما سببه من صدمة وألم لعائلته وأصدقائه، قائلًا: "أشعر بالخزي لما فعلت في تلك الليلة، وكل ما تسببت به لمن أحبوني".وكان بورغواردت قد أخبر زوجته أنه سيذهب للتجديف في بحيرة ، ليُبلّغ لاحقًا عن فقدانه، وسط اعتقاد واسع بأنه غرق، خاصة أن الشرطة لم تتمكن من العثور على جثته.لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أنه خطط بعناية لاختفائه، إذ حصل على جواز سفر جديد، وألغى خدمة تحويل الأموال، واشترى تأمينًا على الحياة في محاولة لتزوير وفاته. وتبيّن أنه كان يسعى للقاء امرأة من أوزبكستان تعرف عليها عبر الإنترنت.وأشار في مقاطعة غرين ليك إلى أن المتهم تعمّد استغلال طبيعة البحيرة العميقة التي تمنع ظهور الجثث، كما أنه أزال بيانات التصفح الخاصة به وبحث عن طرق لتحويل الأموال إلى حسابات خارجية.وبعد فترة اختفاء دامت 89 يومًا، عُثر عليه في ولاية ، حيث أُعيد لمواجهة التهم. وخلال أربعة أشهر من عودته، أنهت زوجته زواجًا استمر 22 عامًا.ووصف الادعاء خطته بأنها "أنانية ومدمرة"، إذ اختار التضحية بعائلته وخداع الجميع من أجل وهم علاقة عبر الإنترنت.