تعطل المراحيض يجبر ركاب طائرة على فعل "غير متوقع"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538951-638921380137274200.jpg
تعطل المراحيض يجبر ركاب طائرة على فعل "غير متوقع"
منوعات
2025-08-30 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
272 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
شهدت رحلة تابعة لشركة "فيرجن أستراليا" المتجهة من جزيرة
بالي
الإندونيسية إلى مدينة بريزبين
الأسترالية
، الخميس 28 اب، أزمة صحية محرجة بعدما تعطلت جميع مراحيض الطائرة، ما
أجبر
الركاب على قضاء حاجتهم في زجاجات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب قناة 7News، أقلعت الرحلة رقم VA50 من مطار دينباسار بوجود مرحاضين فقط يعملان، قبل أن يتعطل أحدهما بعد الإقلاع بفترة قصيرة، ما تسبب بطوابير طويلة وانتظار تجاوز 40 دقيقة أمام المرحاض الوحيد المتبقي.
وبعد نحو ثلاث ساعات من الطيران، تعطلت جميع المراحيض بالكامل.
وأكدت الشركة في بيان لمجلة People أن "عطلاً طرأ على أنظمة المراحيض خلال الرحلة التي استغرقت قرابة ست ساعات، وقدمت اعتذارها للركاب"، مشيرة إلى أنها "ستمنحهم رصيدًا كتعويض، فيما يجري التحقيق في سبب الخلل".
إلا أن شهادات الركاب كشفت حجم المعاناة. وقال أحد المسافرين لصحيفة "ذا أستراليان" إن "امرأة مسنّة لم تتمكن من تمالك نفسها واضطرت للتبول علنًا"، واصفًا ما حدث بأنه "إهانة للكرامة الإنسانية وخطر على
الصحة
العامة".
وأضاف: "أُبلغنا في الساعات الثلاث الأخيرة بأننا مضطرون للتبول في زجاجات أو فوق المراحيض المعطلة".
من جهته، قال
راكب
آخر يُدعى آرون لهيئة الإذاعة
الأسترالية
(ABC) إن المراحيض "انسدت سريعًا وفاضت بالفضلات البشرية، ما تسبب بروائح كريهة تسربت إلى أرضية الطائرة".
وأثارت الحادثة كذلك انتقادات نقابية، إذ اعتبرت إميلي
ماكميلان
، مساعدة الأمين العام لاتحاد عمال النقل
الأسترالي
(TWU)، أن "ما جرى يشكل خطرًا جسيمًا على الركاب والطاقم"، محذّرة من أن "ضغوط شركات الطيران لخفض التكاليف تأتي أحيانًا على حساب صحة وسلامة العاملين والمسافرين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"حاسوبي قنبلة".. راكب يجبر طائرة على الهبوط
03:33 | 2025-07-11
صواريخ إيرانية تُشاهد من طائرة ركاب
02:30 | 2025-06-16
الطوارئ الروسية: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 46 شخصا في شرق روسيا
01:45 | 2025-07-24
ألمانيا.. مسافرة مخمورة تجبر طائرة على الهبوط الاضطراري
06:51 | 2025-08-22
رحلة
تعطل
هيئة الإذاعة الأسترالية
السومرية نيوز
هيئة الإذاعة
سومرية نيوز
الأسترالية
الأسترالي
السومرية
ماكميلان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
35.38%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
27.55%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
18.77%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محليات
18.3%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
اخترنا لك
خيارات جديدة في واتساب بشأن الرسائل
06:32 | 2025-08-30
مزايا مدهشة في ساعات أبل
05:31 | 2025-08-30
بعد اختفائه 89 يوماً.. السجن لرجل تظاهر بالموت هرباً من زوجته
02:38 | 2025-08-30
8 أطعمة تحسن صحة الشعر والبشرة والأظافر
10:55 | 2025-08-29
احذر من شرب هذه النوعية من المياه
02:17 | 2025-08-29
نتائج واعدة.. دواء جديد يساعد بخسارة الوزن والسيطرة على السكري
14:19 | 2025-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.