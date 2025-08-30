تعطل المراحيض يجبر ركاب طائرة على فعل "غير متوقع"

وبحسب قناة 7News، أقلعت الرحلة رقم VA50 من مطار دينباسار بوجود مرحاضين فقط يعملان، قبل أن يتعطل أحدهما بعد الإقلاع بفترة قصيرة، ما تسبب بطوابير طويلة وانتظار تجاوز 40 دقيقة أمام المرحاض الوحيد المتبقي.وبعد نحو ثلاث ساعات من الطيران، تعطلت جميع المراحيض بالكامل.وأكدت الشركة في بيان لمجلة People أن "عطلاً طرأ على أنظمة المراحيض خلال الرحلة التي استغرقت قرابة ست ساعات، وقدمت اعتذارها للركاب"، مشيرة إلى أنها "ستمنحهم رصيدًا كتعويض، فيما يجري التحقيق في سبب الخلل".إلا أن شهادات الركاب كشفت حجم المعاناة. وقال أحد المسافرين لصحيفة "ذا أستراليان" إن "امرأة مسنّة لم تتمكن من تمالك نفسها واضطرت للتبول علنًا"، واصفًا ما حدث بأنه "إهانة للكرامة الإنسانية وخطر على العامة".وأضاف: "أُبلغنا في الساعات الثلاث الأخيرة بأننا مضطرون للتبول في زجاجات أو فوق المراحيض المعطلة".من جهته، قال آخر يُدعى آرون لهيئة الإذاعة (ABC) إن المراحيض "انسدت سريعًا وفاضت بالفضلات البشرية، ما تسبب بروائح كريهة تسربت إلى أرضية الطائرة".وأثارت الحادثة كذلك انتقادات نقابية، إذ اعتبرت إميلي ، مساعدة الأمين العام لاتحاد عمال النقل (TWU)، أن "ما جرى يشكل خطرًا جسيمًا على الركاب والطاقم"، محذّرة من أن "ضغوط شركات الطيران لخفض التكاليف تأتي أحيانًا على حساب صحة وسلامة العاملين والمسافرين".