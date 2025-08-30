الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538964-638921431486897283.webp
مزايا مدهشة في ساعات أبل
منوعات
2025-08-30 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
84 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
بناءً على أشهر من التسريبات والشائعات، يعتقد أن أبل ستطلق ليس ساعة واحدة، بل 3 ساعات جديدة.
مع العلم أنه حاليًا، تتوافر أيضًا 3 ساعات أبل واتش، هي: Series 10 وUltra 2 وWatch SE. لكن يبدو أن السلسلة بأكملها ستحصل على ترقية.
وإليكم الأجهزة الثلاثة الجديدة التي نعتقد أنه سيتم الإعلان عنها في حدث أبل المقبل.
فسواء كنت مستخدمًا عاديًا أو متابعًا للتسريبات والشائعات، فإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ساعات أبل واتش الثلاث المتوقع صدورها في 9 أيلول المقبل.
أبل واتش ألترا 3
تتضمن التحديثات التي نتوقعها في ساعة Apple Watch Ultra 3 إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي ستتيح للمستخدمين التواصل من الساعة دون الحاجة إلى هاتف في حالات الطوارئ، حتى لو لم يكونوا مشتركين في باقة بيانات للاتصال بالإنترنت.
ومن المتوقع أيضًا أن تحصل الساعة المقبلة على شريحة جديدة وأكثر قوة، وربما ميزة الكشف عن ارتفاع ضغط الدم.
من حيث التصميم، لا نتوقع أي تغييرات جذرية في الهيكل وزر الحركة البارز.
أبل واتش 11
في العام الماضي، حصلت Series 10 على إعادة تصميم كبيرة للشاشة، وهيكل أنحف، وشريحة جديدة، لذلك لا نتوقع أي تغييرات كبيرة في التصميم في Series 11، خاصةً مع احتمالية وجود ساعتين أخريين تستحوذان على معظم الاهتمام. ومن المرجح أيضًا إضافة شريحة جديدة.
لكن كما بقية المجموعة، ستحصل Series 11 على جميع الميزات البرمجية الجديدة من نظام التشغيل watchOS 26، بما في ذلك ميزة "Workout Buddy" المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق "Workout" المعاد تصميمه.
ومن المحتمل أن نحصل على ميزة كشف ضغط الدم التي طال انتظارها. أما على صعيد التصميم، من المرجح أن تكون سلسلة 11 مشابهة لسلسلة 10 أيضًا.
أبل واتس SE
كل عامين، تجمع ساعة أبل واتش عناصر من بعض طرازاتها القديمة مع هيكل أرخص سعرًا، مما يمنحنا إضافة جديدة إلى سلسلة SE.
مع العلم أنه تم تصنيف هذه الساعة كأفضل ساعة أبل واتش رخيصة يمكنك شراؤها.
ومن المرجح أن توفر SE 3 المقبلة نفس التجربة الرائعة بسعر أقل.
لكن من غير المرجح أن تحصل SE 3 على شاشة Series 10، بل من المحتمل أن تحصل على شاشة قديمة على طراز Series 9 للاستفادة من الأجزاء القديمة الأرخص ثمنًا والتي لم تعد موجودة الآن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
