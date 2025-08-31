احذرها.. عمليات احتيال تجتاح الإنترنت

ويسمح هذا التطبيق بإنشاء نموذج ليتمكن الآخرون من إدخال معلوماتهم فيه، يمكنك استخدامه لاستطلاعات رأي، وتنظيم التجمعات الاجتماعية، ومنح الآخرين طريقة للتواصل معك، وغير ذلك الكثير.ولكن يمكن استخدام غوغل فورمز أيضًا لأغراض خبيثة لطلب تفاصيل الدفع أو معلومات تسجيل الدخول.إنه نوع من الاحتيال ينتشر باستمرار، فقد أصدرت غوغل نفسها تحذيرًا بشأن هذه المشكلة.طريقة الاحتياليمكن أن تتخذ عمليات الاحتيال أشكالًا مختلفة، ولكنها تبدأ عادةً برسالة بريد إلكتروني احتيالية تحاول خداعك للاعتقاد بأنها رسالة رسمية وحقيقية. وقد تكون مصممة لتبدو وكأنها من زميل، أو مسؤول، أو شخص من مؤسسة مرموقة.فجودة وموثوقية هذه الرسالة الإلكترونية للتصيد الاحتيالي تعد جزءًا من عملية الاحتيال.وبالفعل، تمتلئ صناديق الوارد في البريد الإلكتروني لدينا بانتظام بطلبات إعادة تعيين كلمات المرور، أو التحقق من التفاصيل، أو اتخاذ إجراء آخر.وكما هو الحال في العديد من عمليات الاحتيال، قد يوحي البريد الإلكتروني بالإلحاح، أو يشير إلى تعرض أمنك للخطر بطريقة ما.والأسوأ من ذلك، أن الرسالة الإلكترونية المُحرضة قد تأتي في الواقع من عنوان بريد إلكتروني شرعي، خاصة إذا تعرض حساب أحد أفراد دائرتك الاجتماعية أو عائلتك أو مكتبك للاختراق.وفي هذه الحالة، لن تتمكن من إجراء عمليات التحقق المعتادة من هوية المرسِل وعنوان بريده الإلكتروني، لأن كل شيء سيبدو حقيقيًا.سبل الحمايةعادةً ما تكفي مجموعة الإجراءات المنطقية نفسها لحماية نفسك من معظم عمليات الاحتيال، بما في ذلك هذه العملية. في هذا السياق، يجب الحذر من أي اتصالات غير متوقعة، مثل طلبات غير اعتيادية للأصدقاء أو عمليات إعادة تعيين كلمة المرور التي لم تقم بها بنفسك.وإذا لم تكن متأكدًا، فتحقق من مرسِل البريد الإلكتروني بالاتصال به، بدلاً من الاعتماد على ما ورد في البريد الإلكتروني.وبشكل عام، يجب عدم إدخال أي معلومات تسجيل دخول أو تفاصيل دفع في مستند نماذج غوغل الذي يبدأ بـ docs.google.com في شريط عناوين متصفحك.