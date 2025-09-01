مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ81... أناقة وسحر على السجادة الحمراء (صور)

انطلقت قبل أيام قليلة فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان البندقية السينمائي (Venice Film Festival)، أحد أعرق وأهم المهرجانات العالمية في مجال الفن السابع. وكما في كل عام، شكّل حفل الافتتاح حدثًا استثنائيًا جمع بين بريق السينما وسحر الموضة، حيث خطفت أجواؤه الأنظار بجمالها ورونقها.





حضور عالمي لنجوم وصنّاع السينما



شهد الحفل حضورًا لافتًا لكبار النجوم والمخرجين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، الذين حرصوا على أن تكون مشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي انعكاسًا لمكانة المهرجان وأهميته. وقد منحوا بظهورهم الأنيق المهرجان بريقًا مضاعفًا، يعكس روح الفن الجميل الذي يحتفي به.



وسنعرض لكم بعض اطلالات النجمات الني خطفت الأنظار في المهرجان: تحوّلت السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان إلى عرض حيّ للأناقة، حيث تنافست النجمات العالميات بإطلالات فاخرة جمعت بين الجرأة والكلاسيكية، وبين الذوق الرفيع والابتكار في التصاميم. فبدت كل إطلالة بمثابة لوحة فنية مميزة، أضفت على الأمسية لمسة من التميّز والترف.شهد الحفل حضورًا لافتًا لكبار النجوم والمخرجين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، الذين حرصوا على أن تكون مشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي انعكاسًا لمكانة المهرجان وأهميته. وقد منحوا بظهورهم الأنيق المهرجان بريقًا مضاعفًا، يعكس روح الفن الجميل الذي يحتفي به.وسنعرض لكم بعض اطلالات النجمات الني خطفت الأنظار في المهرجان:

اطلالة

تألّقت عارضة الأزياء جورجينا ، خطيبة النجم ، على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي. واختارت فستانًا ضيّقًا من قماش الدانتيل المبطن أبرز رشاقتها وأناقتها، مع تسريحة شعر مرفوعة تنسدل منها خصلات ناعمة على وجهها. ولم يقتصر بريق إطلالتها على الفستان فحسب، بل لفتت الأنظار أيضًا بخاتم خطوبتها الفاخر الذي تتجاوز قيمته 6 ملايين دولار.

تخطف الأنظار



خطفت النجمة كيت بلانشيت الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أنيق من توقيع دار Giorgio Armani Privé. المفاجأة أنّ الفستان ليس جديداً، إذ سبق أن ارتدته في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة – SAG Awards عام 2022. بهذه الخطوة، أكدت بلانشيت أنّ الأناقة الحقيقية لا ترتبط بجِدّة الإطلالة، بل بالقدرة على إحياء القطعة نفسها بروح متجددة تتجاوز الزمن.

إيما ستون تسحر الجمهور باطلالة لافتة!



سحرت النجمة الأميركية إيما ستون الحضور في مهرجان البندقية السينمائي بإطلالة استثنائية من توقيع دار Louis Vuitton. فقد اختارت فستانًا مصمّمًا خصيصًا لها، بلا أكمام وبفتحة رقبة مربّعة، تزيّنه أشرطة رفيعة مرصّعة بالمجوهرات. تميّز الجزء العلوي بقصّة ضيّقة مطرّزة بخيوط فضية وبيضاء لامعة، فيما انسدل من الخصر المرتفع تصميم متعدد الطبقات بتنورة منفوخة متدرجة، انسيابت خطوطها العمودية برقيّ حتى لامست الأرض.

اطلالة كلاسيكية للمحامية



أشعلت المحامية البريطانية ذات الأصول ، المعروفة بـ" "، السجادة الحمراء بإطلالة لافتة اختارت لها فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا من أرشيف عام 1995. وبلمستها الراقية، أثبتت مجددًا أن الأناقة الكلاسيكية قادرة على تحدّي الزمن والبقاء متجدّدة دائمًا.