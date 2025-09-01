تجربة مدهشة.. أطعمة تحرق السعرات بدلاً من تخزينها

ويدّعي مؤيدو هذه الصيحة أنها تحرق أثناء هضمها سعرات أكثر مما تحتويه، وعلى رأس هذه القائمة يبرز الكرفس والخيار والخس والشمام والجريب فروت، لتتحول سيقان الكرفس البسيطة في نظر كثيرين إلى "سلاح سري" لمحاربة الدهون.لكن هل هذه مجرد أسطورة غذائية، أم أن وراءها حقيقة علمية؟التجربة الحاسمة جاءت على يد توماس باربر، خبير السمنة وأمراض الغدد بجامعة والمستشفيات التابعة لها في ، الذي أجرى تجربة مثيرة على برنامج "فود أنرابد" بقناة " 4 " عام 2016.في التجربة، تناول المذيع مات تيبت 53 سعرة من الكرفس داخل قياس الأيض، ليُكتشف أن جسده استهلك 72 سعرة لهضم الوجبة، أي أنه أحرق أكثر مما تناول بالفعل. النتيجة اعتُبرت صادمة حينها، إذ بدا أن الكرفس يمكن أن يكون بالفعل "طعاما بعجز سعراتي".العلم يحذر من المبالغةرغم إثارة التجربة، يشدد البروفيسور باربر على أن الأمر لا يصلح ليكون أساسا لحميات غذائية متكاملة، موضحًا: "القيمة الحقيقية لهذه الأطعمة ليست في كونها سالبة السعرات، بل في محتواها العالي من الألياف والفيتامينات مثل سي وكيه والبوتاسيوم، ودورها في تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزيز العامة".من جهتها، ترى لويز دنفورد، أستاذة التغذية بجامعة وُرويك، أن الفكرة برمتها "أسطورة لا تستند إلى أساس علمي"، مؤكدة أن الأطعمة الغنية بالماء والألياف مثل الكرفس والخيار لا تستهلك طاقة كافية أثناء الهضم لتجعل الحصيلة النهائية سالبة.بين الواقع والوهمالخبراء يتفقون على نقطة أساسية، وهي أن هذه الأطعمة، رغم أنها لن تحرق الدهون سحرا، فإنها تظل خيارا صحيا يُسهم في إنقاص الوزن إذا ما استُبدلت بالوجبات السريعة أو الأطعمة فائقة المعالجة. فطبق سلطة بدلاً من البطاطس المقلية، أو الجريب فروت بدلاً من الكعك، يظل إستراتيجية غذائية ناجعة لإدارة الوزن وتحسين الصحة.