تحذيرات صحية.. اغسلوا البيض

وقالت في تصريح صحفي أن "سطح قشرة البيض يحتوي على كائنات دقيقة متنوعة، بما فيها السالمونيلا المسببة للأمراض، التي يمكن أن تلتصق بسهولة بالأيدي وأسطح المطبخ وغيرها من المنتجات الغذائية".وتابعت "حتى لو بدت البيضة نظيفة تماما، لا يعني ذلك أنها آمنة"، موضحة ان "قشرة البيضة مسامية، ويمكن للبكتيريا أن تتسلل إلى داخلها أثناء التخزين الطويل الأمد أو في حال وجود شقوق دقيقة فيها".وبينت "يُنصح بغسل البيض جيدا قبل الطهي، مع التأكد من تعريضه للمعالجة الحرارية الكافية، مثل السلق أو القلي حتى ينضج تماما"، مشددة على "اتباع قواعد النظافة البسيطة: غسل اليدين بعد ملامسة البيض النيء، استخدام ألواح وسكاكين منفصلة، وتعقيم أسطح المطبخ بانتظام. فهذه الإجراءات تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السالمونيلا وتحمي من التسمم الغذائي الخطير".