ضجة بسبب صور وفاة جاكي شان.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي ؟

ومن خلال تدقيق الصور المنتشرة تبين أنها مفبركة عبر وان لا صحة للأخبار المتداولة حول تدهور حالته الصحية ووفاته، وكل ما ينتشر يندرج ضمن الشائعة المفبركة بهدف جذب المشاهدات والأرباح.وأكدت صحيفة "دايلي ميل" أن النجم الصيني بصحة جيدة وهو لا يزال يتمتع بكامل صحته ويستكمل نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث أعلن مؤخراً مشاركته في فيلم Spider Man: Brand New Day، ليس فقط كضيف شرف، بل ليتولى أيضاً مهمة الإشراف على مشاهد القتال وتصميمها، وهو ما يترقبه عشاقه حول العالم بلهفة.وكذلك في السينما الصينية، يستمتع جاكي شان بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير "حافة الظل" (Edge of the Shadow)، حيث تصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، بإيرادات تجاوزت 121.9 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لموقع Variety.وعلى الرغم من الضجة الحاصلة وانتشار صوره متعباً، الممثل جاكي شان كل ما يتم تداوله، مركزاً في حساته الشخصية مع أسرته وعلى أعماله الفنية التي تطلب الكثير من المجهود لتحقيق النجاح.