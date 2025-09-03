عنصر خفي في منبه "آيفون"

وتبين أن مؤشر اختيار الوقت، الذي يبدو وكأنه "عجلة دائرية" من 1 إلى 12، ليس عجلة دائرية حقيقية، بل قائمة طويلة جدا يمكن تمريرها لأعلى ولأسفل.وشارك أحد المستخدمين الاكتشاف على منصة X، موضحا أنه عند التمرير الطويل، تصل القائمة دائما إلى الوقت 04:39 مساء، ما يعني أن العجلة ليست بلا نهاية كما كان يعتقد المستخدمون لسنوات.ويمكن لأي شخص تجربة هذا الاكتشاف بنفسه على جهاز "آيفون":-افتح تطبيق الساعة واذهب إلى قسم المنبه.-أضف منبها جديدا أو عدّل منبها موجودا.-اضغط على اختيار الوقت، حيث تظهر "العجلة" التقليدية.-استمر في التمرير لأعلى أو لأسفل لفترة طويلة، وستلاحظ الوصول إلى الوقت 04:39 مساء، وهو نهاية القائمة المخفية.وأثار هذا الاكتشاف صدمة واسعة بين مستخدمي آبل، حيث كتب أحد المعلقين: "أشعر "، بينما قال آخر: "مثير للقلق. لم يستغرق الأمر سوى عشر ثوان من التمرير السريع للوصول إلى النهاية".وأثار الأمر بين المستخدمين؛ بعضهم اعتبره خطأ في التصميم أو ضعفا برمجيا، بينما رأى آخرون أن تحويل العجلة إلى قائمة طويلة هو خيار تصميمي عملي وذكي.وليس هذا الاكتشاف الأول الذي يربك مستخدمي "آيفون" فيما يتعلق بالوقت والتاريخ.ففي السابق، لاحظ مستخدمون أن تقويم "آيفون" يتخطى عشرة أيام في أكتوبر 1582، من 4 أكتوبر مباشرة إلى 15 أكتوبر، وهو أثر للتحول من التقويم اليولياني إلى الغريغوري، وليس خطأ تقنيا.ولا تزال هذه الأيام المفقودة موجودة في تطبيق التقويم حتى اليوم، لتذكّر المستخدمين بتاريخ يعود إلى أكثر من 500 عام.