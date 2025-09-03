القمر الدموي يترقبه مليارات البشر.. عالمة فلكية تؤكد: سيغير الأبراج

لماذا يُعتبر هذا الخسوف حدثاً استثنائياً؟عادةً ما يتكرر خسوف القمر أكثر من مرة في العام، لكن خسوف ايلول 2025 يتميز بشموليته، إذ ستكون معظم المناطق المأهولة قادرة على كلياً أو جزئياً، هذا التوافق الزمني والجغرافي نادر الحدوث، وقد لا يتكرر إلا بعد عقود طويلة.مراحل خسوف القمر 2025ويمتد الخسوف لعدة ساعات، تبدأ بمرحلة شبه الظل، تليها مرحلة الخسوف الجزئي، قبل أن يصل إلى الذروة مع الخسوف الكلي الذي يستمر نحو 85 دقيقة.وتختلف التوقيتات الدقيقة بحسب الموقع الجغرافي، ويمكن متابعتها عبر الجداول التفاعلية على موقع TimeAndDate.com.موعد خسوف القمر الكليعلى عكس ، فإن خسوف القمر آمن تماماً للعين المجردة، ما يتيح للجميع الاستمتاع بالمشهد دون الحاجة لأي أدوات حماية، كما يوصي الفلكيون باستخدام مناظير أو تلسكوبات صغيرة للحصول على تفاصيل أوضح، واختيار أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي لمتابعة المشهد بأفضل صورة.قيمة علمية وثقافيةوإلى جانب متعة المشاهدة، يوفر الخسوف فرصة للعلماء لدراسة الغلاف الجوي للأرض من خلال تدرجات الألوان التي تظهر على القمر، ثقافياً، ارتبطت هذه الظاهرة على مر العصور بالأساطير والرموز، ولا يزال القمر الأحمر يجذب اهتمام الناس، حيث تُنظم فعاليات جماهيرية وبثوث مباشرة حول العالم لمتابعته.نصائح لهواة التصوير الفلكي-استخدام حامل ثلاثي القوائم لتثبيت الكاميرا.-رفع إعدادات ISO للحصول على صور أكثر وضوحاً.-تجربة التعريض الطويل لالتقاط تفاصيل أدق.-دمج عناصر طبيعية أو معالم حضرية مع صورة القمر لإضفاء لمسة فنية.-تصوير المراحل المختلفة للخسوف حتى الوصول إلى قمة اللون الأحمر.فيما أكدت وفاء حامد في علم الطاقات والمشهد الفلكي أن "اكتمال القمر الدموي في يوم 7 ايلول الجاري يحمل تأثيرات قوية على طاقات الأبراج، خاصة أنه يتزامن مع حدث فلكي لافت يتمثل في كسوف الشمس يوم 21 أيلول.وأوضحت حامد أن "القمر الدموي سيكون في المائي، بينما يقع الكسوف في برج الترابي"، مشيرةً إلى أن "هذه الظواهر ترتبط مباشرةً بولادة القمر الجديد التي حدثت في برج العذراء يوم 23 اب، عقب انتقال الشمس إلى نفس البرج بيوم واحد فقط".وأضافت أن "هذا الاقتران النادر بين القمر والشمس أنتج موجة طاقية قوية يُتوقع أن تُحدث تحولات عميقة على المستويين الفردي والدولي".والقمر الدموي سيؤثر على الأبراج خلال شهر أيلول وهي:- برج العذراءالقمر الدموي يضعك أمام قرارات مهمة تخص حياتك العاطفية والمهنية، قد تبدأ علاقة جديدة أو تنهي أخرى، وتجد نفسك أمام شراكات عمل تحتاج لحسم، اهتم أيضًا بأمور الأبناء ووازن خطواتك بهدوء.يترك القمر الدموي أثرًا مباشرًا على صحتك، ما يجعلك أكثر حرصًا على الفحوصات الطبية والاهتمام بعافيتك، كما يفتح لك المجال لاحتمالات تخص السفر أو تغيير مكان الإقامة أو حتى البيت، على الصعيد العاطفي قد تبدأ قصة حب جديدة تُحدث تحولًا مهمًا في حياتك.القمر الدموي يفتح باب التغييرات في السكن أو السيارة، قد تشعر بالتعب قليلًا وتواجه خلافًا، لكن ببعض المرونة تمر الأمور بسلام.- برج الحمليدفعك القمر الدموي إلى التحرر واكتشاف جوانب جديدة في نفسك، لتبدأ مرحلة من الوعي، تتغير طريقة تفكيرك لتصبح أكثر عقلانية وهدوءًا وثباتًا، حيث تسعى لإبعاد أي مؤثرات سلبية عن قراراتك.يدفعك القمر الدموي إلى التوسع وكسر الروتين، فتتحرر من أجواء التوتر التي رافقتك مؤخرًا، وتفتح أمامك الأبواب لاكتشاف آفاق جديدة عبر السفر أو من خلال تغيير عميق في طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة، كما أن هذه المرحلة تمنحك فرصًا لتحقيق انتصارات ملموسة في بعض القضايا التي شغلتك سابقًا.- برج الجدىمع القمر الدموي تزول العقبات وتنجلي ضبابية الرؤية التي كانت تعرقل خطواتك، ليزداد تركيزك وتحقق نجاحات ملموسة، المرحلة تحمل لك فرصًا قوية تتعلق بتوقيع عقود أو شراكات جديدة، إلى جانب بشائر إيجابية تعزز ثقتك بنفسك.