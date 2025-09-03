Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الدفاع الإسرائيلية تعلن إطلاق قمر لأغراض التجسس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القمر الدموي يترقبه مليارات البشر.. عالمة فلكية تؤكد: سيغير الأبراج

منوعات

2025-09-03 | 11:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القمر الدموي يترقبه مليارات البشر.. عالمة فلكية تؤكد: سيغير الأبراج
249 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في ليلة 7 ايلول 2025، سيشهد العالم واحداً من أندر الظواهر الفلكية على الإطلاق، حيث يدخل القمر في ظل الأرض ليظهر بلون أحمر نحاسي في مشهد يُعرف بالقمر الدموي، وسط توقعات بأن يتابعه أكثر من 7 مليارات شخص حول العالم، ليصبح من أكثر الأحداث الفلكية مشاهدة في التاريخ.

لماذا يُعتبر هذا الخسوف حدثاً استثنائياً؟
عادةً ما يتكرر خسوف القمر أكثر من مرة في العام، لكن خسوف ايلول 2025 يتميز بشموليته، إذ ستكون معظم المناطق المأهولة قادرة على مشاهدته كلياً أو جزئياً، هذا التوافق الزمني والجغرافي نادر الحدوث، وقد لا يتكرر إلا بعد عقود طويلة.
مراحل خسوف القمر 2025
ويمتد الخسوف لعدة ساعات، تبدأ بمرحلة شبه الظل، تليها مرحلة الخسوف الجزئي، قبل أن يصل إلى الذروة مع الخسوف الكلي الذي يستمر نحو 85 دقيقة.
وتختلف التوقيتات الدقيقة بحسب الموقع الجغرافي، ويمكن متابعتها عبر الجداول التفاعلية على موقع TimeAndDate.com.
موعد خسوف القمر الكلي
على عكس كسوف الشمس، فإن خسوف القمر آمن تماماً للعين المجردة، ما يتيح للجميع الاستمتاع بالمشهد دون الحاجة لأي أدوات حماية، كما يوصي الفلكيون باستخدام مناظير أو تلسكوبات صغيرة للحصول على تفاصيل أوضح، واختيار أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي لمتابعة المشهد بأفضل صورة.
قيمة علمية وثقافية
وإلى جانب متعة المشاهدة، يوفر الخسوف فرصة للعلماء لدراسة الغلاف الجوي للأرض من خلال تدرجات الألوان التي تظهر على القمر، ثقافياً، ارتبطت هذه الظاهرة على مر العصور بالأساطير والرموز، ولا يزال القمر الأحمر يجذب اهتمام الناس، حيث تُنظم فعاليات جماهيرية وبثوث مباشرة حول العالم لمتابعته.
نصائح لهواة التصوير الفلكي
-استخدام حامل ثلاثي القوائم لتثبيت الكاميرا.
-رفع إعدادات ISO للحصول على صور أكثر وضوحاً.
-تجربة التعريض الطويل لالتقاط تفاصيل أدق.
-دمج عناصر طبيعية أو معالم حضرية مع صورة القمر لإضفاء لمسة فنية.
-تصوير المراحل المختلفة للخسوف حتى الوصول إلى قمة اللون الأحمر.
فيما أكدت وفاء حامد في علم الطاقات والمشهد الفلكي أن "اكتمال القمر الدموي في يوم 7 ايلول الجاري يحمل تأثيرات قوية على طاقات الأبراج، خاصة أنه يتزامن مع حدث فلكي لافت يتمثل في كسوف الشمس يوم 21 أيلول.
وأوضحت حامد أن "القمر الدموي سيكون في برج الحوت المائي، بينما يقع الكسوف في برج العذراء الترابي"، مشيرةً إلى أن "هذه الظواهر ترتبط مباشرةً بولادة القمر الجديد التي حدثت في برج العذراء يوم 23 اب، عقب انتقال الشمس إلى نفس البرج بيوم واحد فقط".
وأضافت أن "هذا الاقتران النادر بين القمر والشمس أنتج موجة طاقية قوية يُتوقع أن تُحدث تحولات عميقة على المستويين الفردي والدولي".
والقمر الدموي سيؤثر على الأبراج خلال شهر أيلول وهي:
- برج العذراء
القمر الدموي يضعك أمام قرارات مهمة تخص حياتك العاطفية والمهنية، قد تبدأ علاقة جديدة أو تنهي أخرى، وتجد نفسك أمام شراكات عمل تحتاج لحسم، اهتم أيضًا بأمور الأبناء ووازن خطواتك بهدوء.
- برج الميزان
يترك القمر الدموي أثرًا مباشرًا على صحتك، ما يجعلك أكثر حرصًا على الفحوصات الطبية والاهتمام بعافيتك، كما يفتح لك المجال لاحتمالات تخص السفر أو تغيير مكان الإقامة أو حتى البيت، على الصعيد العاطفي قد تبدأ قصة حب جديدة تُحدث تحولًا مهمًا في حياتك.
- برج القوس
القمر الدموي يفتح باب التغييرات في السكن أو السيارة، قد تشعر بالتعب قليلًا وتواجه خلافًا، لكن ببعض المرونة تمر الأمور بسلام.
- برج الحمل
يدفعك القمر الدموي إلى التحرر واكتشاف جوانب جديدة في نفسك، لتبدأ مرحلة من الوعي، تتغير طريقة تفكيرك لتصبح أكثر عقلانية وهدوءًا وثباتًا، حيث تسعى لإبعاد أي مؤثرات سلبية عن قراراتك.
- برج السرطان
يدفعك القمر الدموي إلى التوسع وكسر الروتين، فتتحرر من أجواء التوتر التي رافقتك مؤخرًا، وتفتح أمامك الأبواب لاكتشاف آفاق جديدة عبر السفر أو من خلال تغيير عميق في طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة، كما أن هذه المرحلة تمنحك فرصًا لتحقيق انتصارات ملموسة في بعض القضايا التي شغلتك سابقًا.
- برج الجدى
مع القمر الدموي تزول العقبات وتنجلي ضبابية الرؤية التي كانت تعرقل خطواتك، ليزداد تركيزك وتحقق نجاحات ملموسة، المرحلة تحمل لك فرصًا قوية تتعلق بتوقيع عقود أو شراكات جديدة، إلى جانب بشائر إيجابية تعزز ثقتك بنفسك.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
Play
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
Play
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
Play
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Play
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
Play
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
Play
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
Play
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Play
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01

اخترنا لك
دواء قلبي شائع يتحوّل إلى تهديد.. قاتل لهذه الفئة من المرضى
11:34 | 2025-09-03
عنصر خفي في منبه "آيفون"
11:09 | 2025-09-03
ما علاقة البن العربي بسكر الدم.. 3 اكتشافات مذهلة
10:26 | 2025-09-03
ابحث في واتساب من دون رقم.. ميزة جديدة للمستخدمين
10:20 | 2025-09-03
تشبه الكتب القديمة ومتاجر الألبسة.. سر رائحة التقدم في العمر
10:02 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.