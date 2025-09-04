زوجة عابد فهد تكشف تعرضها للتهديد بالقتل والإجهاض

كشفت يازجي أن تلك المرحلة كانت الأصعب في مسيرتها، إذ لم يقتصر الأمر على التهديد المباشر لها، بل وصل إلى عائلتها ووالدها، مع إشعارها بأن حياتها الخاصة تحت المراقبة. وأوضحت أن قرار لم يكن خياراً شخصياً، بل نتيجة ضغوط وتهديدات جعلتها تفضّل الابتعاد حفاظاً على سلامة أسرتها.تطرقت زينة إلى ما تعرّض له زوجها النجم السوري بعد تصريحاته حول الأوضاع في ، مشيرة إلى أن تدخله في أحد الحوارات حين قال: “بدنا نرجع متل قبل”، كان يقصد أن سوريا كانت بلداً بلا طائفية، مؤكدة أنها حرصت على توضيح فكرته لمنع أي التباس.وكشفت يازجي عن تعرضها للإجهاض نتيجة الضغط النفسي والإرهاق في تلك الفترة، مضيفة أنها تلقت عروضاً مغرية للعودة إلى الإعلام الرسمي السوري لكنها رفضت حفاظاً على عائلتها.وأكدت أن مشوارها الإعلامي لم يكن دائماً انعكاساً لرغباتها، بل ارتبط بظروف سياسية وأمنية صعبة فرضت عليها قرارات وانتقالات لم تكن تخطط لها.