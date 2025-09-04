بينها ميلان وميونخ.. أندية عالمية تهنئ بالمولد النبوي الشريف

وقدم نادي الألماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " " للتواصل الاجتماعي التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة الشريف.وكتب العملاق البافاري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير: "شرفت به الدنيا وكان مكملاً، من البايرن إلى جميع الإسلامية، كل عام وأنتم بخير".وسار على ذات الدرب الذي كتب: "من أسرة الروسونيري للعالم سلامي، نتمنى لك أطيب الأوقات بمناسبة ذكرى المولد النبوي.".الغريم الأزلي لميلان، فريق إنتر هو الآخر هنأ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف بتغريدة عبر حسابه الرسمي بالنسخة العربية.وجاء في تغريدة النيراتزوري عبر حسابه في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تهنئ عائلة إنتر الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير".