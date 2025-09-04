الصفحة الرئيسية
اغلاق طريق سريع في صلاح الدين لغرض الصيانة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539595-638925906370355988.jpg
خطر نفسي سببه التلفاز والجلوس الطويل.. ماذا عن الاكتئاب؟
منوعات
2025-09-04 | 09:49
منوعات
2025-09-04 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
151 شوهد
أظهرت دراسة حديثة أن قضاء ساعات طويلة وراء شاشات التلفاز يوميا يتسبب للإنسان بمشكلات نفسية خطيرة.
وأشارت مجلة European Psychiatry إلى أن باحثين دوليين حللوا بيانات أكثر من 65 ألف شخص بالغ، لاختبار تأثير مشاهدة التلفاز لفترات طويلة على
الصحة
النفسية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص في منتصف العمر يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب إذا استبدلوا جزءا من وقت التلفاز بالنوم أو ممارسة الرياضة، بينما لدى كبار السن يظهر هذا التأثير الوقائي فقط عند استبدال التلفاز بالرياضة. أما الشباب، فلم تُسجل لديهم فائدة واضحة من استبدال وقت الشاشة بأنشطة أخرى.
وأكد العلماء أن الجلوس طويلا أمام التلفاز قد يكون عاملا يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الصحة النفسية، وأن استبدال هذا الوقت بأنشطة أكثر فاعلية قد يكون وسيلة بسيطة للوقاية.
وتأتي هذه النتائج بعد دراسة دنماركية حديثة كشفت أن الإفراط في الجلوس أمام شاشات التلفاز أو الهواتف يضر أيضا بصحة القلب والشرايين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
-A
