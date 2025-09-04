علامة تنذر بالإصابة بالخرف.. لا تتركها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اغلاق طريق سريع في صلاح الدين لغرض الصيانة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539598-638925920528030207.jpg
علامة تنذر بالإصابة بالخرف.. لا تتركها
منوعات
2025-09-04 | 10:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 شوهد
حذّرت دراسة جديدة من أن فقدان حاسة الشم قد يكون أحد أقدم المؤشرات على الإصابة بمرض ألزهايمر، أحد أشكال الخرف.
الدراسة التي أجراها باحثون ألمان وكشفت نتائجها في مجلة "نيتشر كومينيكشنز"، أوضحت أن جهاز المناعة قد يهاجم الألياف العصبية المسؤولة عن نقل إشارات الشم، مما يؤدي إلى تلفها في مراحل مبكرة جدًا من المرض.
اعتمد الفريق البحثي على تجارب في الفئران، بالإضافة إلى فحوصات دماغية بتقنية PET لمرضى أحياء، وتحليل لأنسجة دماغية بعد الوفاة لمرضى ألزهايمر. وتبيّن أن الأضرار تبدأ في الألياف التي تربط البصلة الشمية، مركز حاسة الشم في الدماغ، بمنطقة الموضع الأزرق المسؤولة عن معالجة الإشارات الحسية. النتائج أكدت أن نفس المسار العصبي يتعرض للخلل في البشر أيضا.
وقال الدكتور يواخيم هيرمز من جامعة
ميونخ
: "نتائجنا قد تمهّد الطريق للتعرف على المرضى المعرضين للخطر في وقت مبكر، ما يسمح بإجراء فحوصات شاملة قبل ظهور مشكلات الذاكرة، وبالتالي التدخل العلاجي بشكل أسرع".
ويُعتبر التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية، إذ لا يوجد علاج شافٍ للخرف حتى الآن، لكن العلاجات الحالية يمكنها تخفيف الأعراض وإبطاء تطور المرض.
إلى جانب الشم، سبق أن ربطت أبحاث أخرى بين تغيّرات مبكرة في السمع والبصر والتذوق والتوازن وبين احتمالية الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض التقليدية. كما قد يظهر ضعف الإدراك المكاني، مثل فقدان القدرة على تقدير المسافات أو الوقوف على مقربة غير طبيعية من الآخرين، كإشارة
إنذار
مبكرة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 944 ألف شخص في المملكة المتحدة وقرابة 7 ملايين في
الولايات المتحدة
يعيشون مع الخرف. ووفقًا لجمعية ألزهايمر البريطانية، تبلغ تكلفة رعاية المرضى في
بريطانيا
نحو 42 مليار جنيه إسترليني سنويا، مرشحة للارتفاع إلى 90 مليارا خلال 15 عاما مع تزايد أعداد كبار السن.
النتائج الجديدة تأتي بعد أيام من دراسة أمريكية نُشرت في " ذي أميريكن جورنال أوف جيرياترك سايكياتري"، أوضحت أن وجود شعور قوي بالهدف في الحياة يقلل من خطر الإصابة بالخرف. فبعد متابعة أكثر من 13 ألف شخص بالغ لمدة 15 عاما، وجد الباحثون أن أصحاب الإحساس الأكبر بالمعنى في حياتهم كانوا أقل عرضة بنسبة 8% للإصابة بضعف الإدراك، حتى بين من لديهم استعداد وراثي للمرض.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
لا حفلات لراغب علامة في مصر
12:32 | 2025-08-10
دراسة جديدة: الدراجة الهوائية تحمي من الخرف
14:07 | 2025-06-11
نصائح لتجنب المخاطر.. لا تترك الشواحن متصلة بالكهرباء
06:12 | 2025-08-16
بماذا ينذر الاستيقاظ قبل رنين المنبه؟
09:15 | 2025-08-01
حاسة الشم
الخرف
الولايات المتحدة
من الآخر
بريطانيا
ميونخ
الجدي
إنذار
ايكيا
كانو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
43.74%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
22.14%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
20.12%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
14.01%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
الأكثر مشاهدة
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
اخترنا لك
كيف سيبدو مؤثرو التواصل الاجتماعي بـ 2050.. الإطلالات ستختفي وسيتحولون لـ"آفا" (صور)
12:43 | 2025-09-04
خطر نفسي سببه التلفاز والجلوس الطويل.. ماذا عن الاكتئاب؟
09:49 | 2025-09-04
بينها ميلان وميونخ.. أندية عالمية تهنئ بالمولد النبوي الشريف
07:50 | 2025-09-04
يستهدف عشاقها حول العالم.. تحويل لعبة Call of Duty إلى فيلم سينمائي ضخم
05:44 | 2025-09-04
زوجة عابد فهد تكشف تعرضها للتهديد بالقتل والإجهاض
03:24 | 2025-09-04
ساعات النوم التي تحتاج إليها وفقاً لعمرك
14:23 | 2025-09-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.