واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"

كذلك، يستكشف "واتساب" إمكانية إضافة ميزة تتيح للمستخدمين اختيار جمهور أكثر خصوصية لتحديثات حالتهم.الأصدقاء المقربونويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الميزة في إنشاء قائمة "الأصدقاء المقربين" ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.وأثناء النشر، يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون مشاركة الحالة الجديدة مع جمهورهم الافتراضي أو فقط مع أصدقائهم المقربين الذين يختارونهم بمجرد اكتمال هذه القائمة المنفصلة.وعلى غرار ميزة "إنستغرام"، سيتم تمييز هذه التحديثات بصرياً بلون مختلف، مما يوضح لأي شخص يشاهدها أن الحالة تمت مشاركتها فقط مع قائمة الأصدقاء المقربين التي تم تصميمها لتكون سرية.وفي حال إضافة شخص ما أو إزالته من القائمة، لن يتلقى أي إشعار بالتغيير ولا تحديثات "الحالة" اللاحقة.أما في حال تحديث المستخدم للقائمة بعد مشاركة حالة مع أصدقائه المقربين، ستكون الحالة السابقة متاحة لمن كانوا على القائمة وقت النشر، ولن تشمل فوراً أي جهات اتصال مضافة حديثاً.خيار "حالتي"علاوة على ذلك، أضافت منصة "واتساب" في تحديث iOS الأخير ميزة جديدة سيتم إطلاقها عالمياً، وهي خيار "حالتي" المخصص ضمن صفحة المشاركة على نظام iOS، مما يسمح للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو كتحديثات للحالة مباشرةً من أي تطبيق.ويؤكد "واتساب" أن التحديث يسهّل المشاركة ويسرّعها من خلال تمكين المستخدمين من تعديل حالتهم بسرعة، حرصاً على منح المستخدمين خيارات أوسع في اختيار ما يريدون نشره.