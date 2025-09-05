الصفحة الرئيسية
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539675-638926638148407249.webp
عبر وظائف.. احذر من سرقة العملات الرقمية
منوعات
2025-09-05 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
44 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يُغرق قراصنة من
كوريا
الشمالية صناعة العملات المشفرة بعروض عمل تبدو موثوقة كجزء من حملتهم لسرقة العملات الرقمية.
وأصبحت هذه المشكلة شائعة لدرجة أنه طلب من المتقدمين للوظائف أن يفحصوا بانتظام جهات التوظيف بحثًا عن أي دلائل مريبة كون المشكلة منتشرة في كل مكان.
هجمات معقدة
زادت جودة عمليات التنكر التي ينفذها
القراصنة
وتحسنت بشكل ملحوظ. وأصبح من المخيف مدى التقدم الذي أحرزوه.
وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات عامة لحجم الأموال التي تمت سرقتها من خلال هذا التكتيك وحده، لكن يُعتقد أن ما لا يقل عن 1.34 مليار دولار من العملات المشفرة تمت سرقتها منذ عام حتى الآن.
ومع العلم أن مزاعم استهداف عالم بلوكتشين بعمليات احتيال متطورة ليست جديدة.
ففي أواخر العام الماضي، أصدر
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الأمريكي تحذيرًا عامًا يفيد بأن قراصنة من
كوريا
الشمالية يستهدفون بشدة قطاع العملات المشفرة بمخططات
هندسة
اجتماعية معقدة للغاية.
طريقة الاستهداف
لاستهداف الضحايا، يتواصل مسؤول التوظيف الوهمي أولًا عبر لينكد إن أو تيليغرام لعرض وظيفة من خلال رسالة تدّعي أن الشركة تعمل حاليًا على توسيع فريقها، وتبحث تحديدًا عن أفراد شغوفين بأسواق العملات المشفرة.
وبعد تبادل سريع للآراء حول الوظيفة والراتب المفترضين، يشجع مسؤول التوظيف المتقدمين المحتملين على زيارة موقع
ويب
غير معروف لإجراء اختبار مهارات وتسجيل فيديو.
وعند هذه النقطة، يشكك العديد من الأشخاص المستهدفين، لأن مسؤول التوظيف يرفض أن يجري مقابلة مباشرة عبر منصة فيديو معروفة مثل غوغل ميت أو زووم، ويصر أن يتم تنزيل كود لتصوير الفيديو.
وفي حالة تنزيل الكود، سيتمكن القراصنة من الوصول إلى المحفظة الرقمية لسرقة الأموال.
من جهتها صرحت لينكد إن في بيان لها أن "حسابات التوظيف المزيفة تم اتخاذ إجراءات بشأنها مسبقًا".
وقالت تيليغرام إنه "تم استئصال عمليات الاحتيال أينما وجدت".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
سرقة
عملات
مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
القراصنة
هندسة
فيدرا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
40.59%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
23.56%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
23.08%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
يسري بدءا من العام المقبل.. قرار حكومي يخص الأسماك في العراق
محليات
12.77%
11:50 | 2025-09-03
يسري بدءا من العام المقبل.. قرار حكومي يخص الأسماك في العراق
11:50 | 2025-09-03
