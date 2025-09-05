عبر وظائف.. احذر من سرقة العملات الرقمية

وأصبحت هذه المشكلة شائعة لدرجة أنه طلب من المتقدمين للوظائف أن يفحصوا بانتظام جهات التوظيف بحثًا عن أي دلائل مريبة كون المشكلة منتشرة في كل مكان.هجمات معقدةزادت جودة عمليات التنكر التي ينفذها وتحسنت بشكل ملحوظ. وأصبح من المخيف مدى التقدم الذي أحرزوه.وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات عامة لحجم الأموال التي تمت سرقتها من خلال هذا التكتيك وحده، لكن يُعتقد أن ما لا يقل عن 1.34 مليار دولار من العملات المشفرة تمت سرقتها منذ عام حتى الآن.ومع العلم أن مزاعم استهداف عالم بلوكتشين بعمليات احتيال متطورة ليست جديدة.ففي أواخر العام الماضي، أصدر الأمريكي تحذيرًا عامًا يفيد بأن قراصنة من الشمالية يستهدفون بشدة قطاع العملات المشفرة بمخططات اجتماعية معقدة للغاية.طريقة الاستهدافلاستهداف الضحايا، يتواصل مسؤول التوظيف الوهمي أولًا عبر لينكد إن أو تيليغرام لعرض وظيفة من خلال رسالة تدّعي أن الشركة تعمل حاليًا على توسيع فريقها، وتبحث تحديدًا عن أفراد شغوفين بأسواق العملات المشفرة.وبعد تبادل سريع للآراء حول الوظيفة والراتب المفترضين، يشجع مسؤول التوظيف المتقدمين المحتملين على زيارة موقع غير معروف لإجراء اختبار مهارات وتسجيل فيديو.وعند هذه النقطة، يشكك العديد من الأشخاص المستهدفين، لأن مسؤول التوظيف يرفض أن يجري مقابلة مباشرة عبر منصة فيديو معروفة مثل غوغل ميت أو زووم، ويصر أن يتم تنزيل كود لتصوير الفيديو.وفي حالة تنزيل الكود، سيتمكن القراصنة من الوصول إلى المحفظة الرقمية لسرقة الأموال.من جهتها صرحت لينكد إن في بيان لها أن "حسابات التوظيف المزيفة تم اتخاذ إجراءات بشأنها مسبقًا".وقالت تيليغرام إنه "تم استئصال عمليات الاحتيال أينما وجدت".