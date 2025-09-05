استطلاع الماني.. أكثر من 80% من الشباب يتصفح هاتفه في المرحاض

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، فإن أكثر من 80% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء الجلوس على المرحاض.وفي المتوسط، يستخدم 54% من البالغين هواتفهم المحمولة داخل المرحاض، وتزيد نسبة الرجال هنا (58%) عن النساء (49%).وداخل المرحاض يتصفح الألمان بشكل رئيسي مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك (53%)، كما يفضلون الاطلاع على في العالم (36%). ويستخدم 35% منهم وقتهم في المرحاض لمراسلة آخرين، أو مشاهدة مقاطع فيديو (33%)، أو التحقق من حالة الطقس (27%)، أو لعب ألعاب إلكترونية على الهاتف (22%). وذكر نحو 10% أنهم يُجرون أيضا مكالمات هاتفية أثناء جلوسهم على المرحاض، بينما يتابع 4% المستجدات على تطبيقات المواعدة.وبحسب الاستطلاع، فقد فوجئ ما يقرب من نصف المستخدمين (48%) بسرعة مرور الوقت أثناء الجلوس على المرحاض مع هواتفهم. وفي الماضي، كانت العديد من الأفكار الرائعة تخطر على بال الألمان أثناء استخدامهم المرحاض، أما اليوم فلا يفكر أو يخطط ليومه خلال ذلك سوى 12% ممن شملهم الاستطلاع.ولا يزال 9% من المشاركين يتصفحون كتابا أو صحيفة أو قصصا مصورة داخل المرحاض، بينما يستمع 5% إلى الإذاعة، ويفضل 2% فقط الغناء أو الهمهمة خلال الفترة التي يقضونها في المرحاض.