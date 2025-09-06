صدمة جديدة من مشروبات الدايت.. ما علاقتها بالدماغ؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539749-638927429696529350.jpg
صدمة جديدة من مشروبات الدايت.. ما علاقتها بالدماغ؟
منوعات
2025-09-06 | 04:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
321 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
أظهرت دراسة واسعة نشرتها مجلة Neurology أن الإفراط في استهلاك المُحلّيات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الخالية من السكر والأطعمة "اللايت" يرتبط بتراجع أسرع في القدرات الإدراكية والذاكرة.
الدراسة تابعت أكثر من 12,700 شخص في
البرازيل
، وأظهرت أن من تناولوا أكبر كميات من هذه المُحلّيات سجّلوا تراجعاً إدراكياً أسرع بنسبة 62% مقارنة بمن استهلكوا أقل كميات، وهو ما يعادل نحو 1.6 عام من الشيخوخة الدماغية.
وشملت الاختبارات الذاكرة، واللغة، والتفكير المنطقي. وأوضح الباحثون أنّ 6 مُحلّيات من أصل 7، بينها الأسبارتام والسكّارين والإريثريتول، ارتبطت بانخفاض ملحوظ في الأداء المعرفي، باستثناء "التاغاتوز".
أما المشاركون ضمن الفئة المتوسطة من معدل الاستهلاك فقد سجّلوا تراجعاً أسرع بنسبة 35%، أي ما يعادل 1.3 عام من الشيخوخة.
الدكتورة
كلوديا كيمي سوي موتو، اختصاصيّة الطب في جامعة "ساو
باولو
" والمؤلفة الرئيسة للدراسة، قالت إنّ المفاجئ كان تضرر الفئة العمرية ما دون الستين أيضاً.
ولوحظ لديهم تراجع في القدرات الذهنية والقدرة على التعبير اللفظي، رغم أنّ المتوقع كان ظهور التأثير بشكل أوضح لدى كبار السن.
وأضافت في تصريحات لـ BBC أنّ "مرحلة منتصف العمر فترة حاسمة لصحة الدماغ، ما يجعل هذه النتائج مثيرة للقلق".
الباحثون شددوا على الحاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد النتائج باستخدام تقنيات التصوير الدماغي، والبحث عن بدائل طبيعية للسكر مثل العسل أو شراب القيقب أو سكر جوز الهند.
لكن الخلاصة الحالية واضحة وتقول إن الإفراط في المُحلّيات الصناعية قد يكون أخطر مما يُظن، لا على الجسد فقط، بل على الدماغ أيضاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما علاقة كورونا بإصابة النساء بنوبات قلبية وسكتات دماغية ؟
15:08 | 2025-08-25
دراسة تكتشف مفاجأة.. تأثير السكر والسمنة لمشروبات الدايت أعلى من المنتجات العادية!
02:36 | 2025-08-02
أمريكا تسحب وفدها المفاوض من الدوحة وحماس في صدمة
02:52 | 2025-07-25
صدمة في الوسط الفني: أميرة فراج تعلن انفصالها عن أحمد فهمي بعد سنوات من الحب
03:43 | 2025-07-24
المشروبات
الدايت
منوعات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدكتورة
السومرية
البرازيل
الخالي
باولو
الخال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
50.96%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
18.75%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
رياضة
15.67%
11:37 | 2025-09-04
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
11:37 | 2025-09-04
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
14.63%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
الأكثر مشاهدة
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
اخترنا لك
5 أشياء تجنب توصيلها بمنفذ USB على جهازك
06:12 | 2025-09-06
استطلاع الماني.. أكثر من 80% من الشباب يتصفح هاتفه في المرحاض
10:33 | 2025-09-05
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
عبر وظائف.. احذر من سرقة العملات الرقمية
06:09 | 2025-09-05
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
05:31 | 2025-09-05
كيف سيبدو مؤثرو التواصل الاجتماعي بـ 2050.. الإطلالات ستختفي وسيتحولون لـ"آفا" (صور)
12:43 | 2025-09-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.