فرس النهر يتسبب بفاجعة ضحاياها رضيع وفتيات قاصرات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539893-638928531946540980.jpg
فرس النهر يتسبب بفاجعة ضحاياها رضيع وفتيات قاصرات
منوعات
2025-09-07 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
فقد 11 شخصا بينهم نساء وفتيات قاصرات وطفل رضيع حين هاجم القارب حيوان فرس النهر في
ساحل العاج
ما أدى لانقلاب القارب بمن فيه، حسبما أكدته الوزيرة بيلموند
دوغو
لوكالة "فرانس برس".
وقعت الحادثة في نهر ساساندرا بالقرب من مدينة بويو، بينما كان القارب ينقل عددا من السكان المحليين. وقد تمكن ثلاثة ركاب فقط من النجاة ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية حتى الآن.
وقد كشفت دراسات أجراها عام 2022 متخصصون من جامعة
ساحل العاج
أن أفراس النهر تحتل المرتبة الأولى بين الحيوانات المتورطة في هجمات وإصابات البشر في مياه البلاد.
وتشير التقديرات التقريبية إلى أن حوالي 500 فرس نهر تتوزع في أنهار مختلفة جنوب البلاد، خاصة في حوضَي نهر ساساندرا ونهر بانداما.
ويُذكر أن حوادث القوارب شائعة نسبيا في هذه المناطق، حيث يستخدم السكان المحليون قوارب بدائية الصنع للتنقل بين التجمعات السكانية على الساحل. وكثيرا ما تكون هذه القوارب مزدحمة بالركاب والبضائع فوق طاقتها.
وفي حادثة سابقة، روى دليل سياحي متخصص في رحلات السفاري كيف فقد ذراعه بعد أن ابتلعه فرس نهر بالكامل وكتبت له النجاة بعد ذلك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تفاصيل القبض على أخطر عصابة متخصصة باختطاف الفتيات القاصرات في بغداد
05:07 | 2025-08-05
عوائل ضحايا فاجعة الكوت يطالبون بإصدار أمر قبض بحق المحافظ السابق
08:40 | 2025-08-03
الرئيس الروسي يُعزي العراق بضحايا فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت
05:22 | 2025-07-20
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا فاجعة الكوت
16:01 | 2025-07-17
فرس النهر
فاجعة
ساحل العاج
ساندرا
ليون
دوغو
كاني
اندر
ميا
لوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
33.23%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
31.23%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
18.72%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
محليات
16.82%
10:18 | 2025-09-06
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
10:18 | 2025-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
اخترنا لك
تصميم أنيق وتقنيات متطورة.. ما هي الفوارق بين هاتفي Pixel 10 و Galaxy S25
14:09 | 2025-09-07
السبب الحقيقي لاضطراب الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط
13:22 | 2025-09-07
مقارنة أسعار آيفون 16 وآيفون 17
10:55 | 2025-09-07
ثورة في علاج الكسور.. مسدس غراء طبي يعيد صحتها
09:49 | 2025-09-06
5 أشياء تجنب توصيلها بمنفذ USB على جهازك
06:12 | 2025-09-06
صدمة جديدة من مشروبات الدايت.. ما علاقتها بالدماغ؟
04:07 | 2025-09-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.