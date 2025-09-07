فرس النهر يتسبب بفاجعة ضحاياها رضيع وفتيات قاصرات

وقعت الحادثة في نهر ساساندرا بالقرب من مدينة بويو، بينما كان القارب ينقل عددا من السكان المحليين. وقد تمكن ثلاثة ركاب فقط من النجاة ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية حتى الآن.وقد كشفت دراسات أجراها عام 2022 متخصصون من جامعة أن أفراس النهر تحتل المرتبة الأولى بين الحيوانات المتورطة في هجمات وإصابات البشر في مياه البلاد.وتشير التقديرات التقريبية إلى أن حوالي 500 فرس نهر تتوزع في أنهار مختلفة جنوب البلاد، خاصة في حوضَي نهر ساساندرا ونهر بانداما.ويُذكر أن حوادث القوارب شائعة نسبيا في هذه المناطق، حيث يستخدم السكان المحليون قوارب بدائية الصنع للتنقل بين التجمعات السكانية على الساحل. وكثيرا ما تكون هذه القوارب مزدحمة بالركاب والبضائع فوق طاقتها.وفي حادثة سابقة، روى دليل سياحي متخصص في رحلات السفاري كيف فقد ذراعه بعد أن ابتلعه فرس نهر بالكامل وكتبت له النجاة بعد ذلك.