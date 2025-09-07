مقارنة أسعار آيفون 16 وآيفون 17

وفي حين توقع محللون وتقارير سابقًا زيادة ملحوظة في أسعار هواتف سلسلة آيفون 17 مقارنة بسلسلة آيفون 16 بسبب عدة عوامل، لا يبدو هذا الأمر مرجحًا بقوة مع اقتراب الكشف عن هواتف "أبل" الجديدة.وتوقعت شركة "جي بي " في مذكرة حديثة ثبات أسعار هواتف سلسلة آيفون 17 مقارنة بالسلسلة السابقة فيما عدا جهاز واحد.وتوقعت الشركة أن تكون أسعار هواتف سلسلة آيفون 17 كالآتي:- آيفون 17 الأساسي: 799 دولارًا (بدون زيادة).- آيفون 17 إير: 899-949 دولارًا (بدون زيادة أو بزيادة 50 دولارًا).- آيفون 17 برو: 1099 دولارًا (بزيادة قدرها 100 دولار ولكن بسعة تخزين ابتدائية أكبر).- آيفون 17 برو : 1199 دولارًا (بدون زيادة).وكانت أسعار هواتف سلسلة آيفون 16 عند طرحها كالآتي:- آيفون 16: 799 دولارًا.- آيفون 16 بلس: 899 دولارًا.- آيفون 16 برو: 999 دولارًا.- آيفون 16 برو ماكس 1,199 دولارًا.وإذا صحت توقعات "جي بي مورغان" فإن هاتف "آيفون 17 برو" سيكون الطراز الوحيد ضمن سلسلة آيفون 17 المتوقع ارتفاع سعره مقارنة بسلسلة العام الماضي، لكن في الوقت نفسه من المتوقع أن يبدأ الهاتف بسعة تخزين أكبر من آيفون 16 برو؛ إذ تشير التوقعات إلى أنه سيبدأ بسعة تخزن 256 غيغابايت مقارنة بـ128 غيغابايت في العام الماضي.وفي إطار هذا التغيير سيكون طراز آيفون 17 برو الجديد مطابقًا لسعر آيفون 16 برو.أما السعر الآخر المثير للاهتمام هو لهاتف "آيفون 17 إير" فائق النحافة، الذي ستطرحه "أبل" لأول مرة هذا العام ليحل محل طراز "بلس" لكنه قد يأتي بزيادة بنحو 50 دولارًا عن طراز "بلس" السابق.وفي حين أن السعر الأعلى لآيفون 17 إير قد يبرره تصميمه فائق النحافة الجديد كليًا على سلسلة آيفون، فإن طرح الهاتف بسعر طراز "بلس" البالغ 899 دولارًا -بدلًا من سعر 949 دولارًا- قد يسهم في تعويض ضعف الكاميرات وعمر البطارية في الهاتف النحيف.