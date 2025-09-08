توقف عن الأكل إذا شعرت بهذه العلامات

في تلك اللحظات، قد تجد نفسك تُجبر على تناول لقمة إضافية رغم شعورك بالتخمة، مرهقًا جسدك ومستنزفًا طاقتك.إن الإفراط في الأكل لا يؤثر فقط في شعورك اللحظي، بل يشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا على المدى البعيد.من جانبها، شاركت راشيل، مدربة متخصصة في التغذية والتغلب على الإفراط في الأكل، عبر حسابها في إنستغرام، مجموعة من الإشارات الجسدية التي تدل على أن معدتك بلغت الحد الأقصى من الامتلاء، مؤكدة أهمية الانتباه لهذه العلامات والتوقف عن الأكل فور ظهورها.الأنف يعطي الإشارة الأولىيبدأ الأنف بالسيل.تشير هذه العلامة إلى أن جسمك ينتقل إلى وضع "الراحة والهضم".التركيز أقل على الطعامأنت أقل تركيزًا على طعامك.أنت مهتم أكثر بالمحادثة أو بالأشياء من حولك.القلقتبدأ في التململالتحول في مقعدكضبط وضعيتكللأسفلضع شوكتك جانبًاأنت تتكئ إلى الخلف دون أن تفكر في الأمرالطعام يبدو مملًاأخبار ذات علاقةمشتتتبدأ التفكير في أشياء أخرى، مثل خططك أو قائمة المهام التي يجب عليك القيام بها.توقف عن مسح الجداولتتوقف عن مسح الطاولة بحثًا عن إضافات "لإكمال" وجبتك.التنهد كثيرًاتأخذ نفسًا عميقًا أو تتنهد دون أن تدرك ذلك.إنها طريقة جسدك ليقول: "أنا بخير".