الكشف عن السبب الحقيقي وراء إصابة النساء بأمراض القلب

منوعات

2025-09-08
الكشف عن السبب الحقيقي وراء إصابة النساء بأمراض القلب
ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية عادة بعوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، لكن هناك عاملا خفيا قد يفسر إصابة العديد من النساء بهذه الأمراض رغم غياب عوامل الخطر المعتادة.

وقال باحثون إن الالتهاب قد يكون عاملا رئيسيا في تفسير سبب إصابة بعض النساء بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية على الرغم من عدم وجود أي من عوامل الخطر المعتادة.

فالكثير من النساء اللائي يعانين من أحداث قلبية وعائية كبيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، غالبا لا تظهر عليهن عوامل الخطر التقليدية المعروفة مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو السكري، أو تاريخ التدخين.

وتم تقديم هذه النتائج في اجتماع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، بعد دراسة استمرت ثلاثين عاما. وتتبع الباحثون 12530 امرأة بدأن الدراسة بصحة جيدة ودون وجود عوامل الخطر التقليدية.


ووجدت الدراسة أن النساء اللائي بدأن الدراسة بمستويات مرتفعة من مؤشر الالتهاب المعروف باسم بروتين سي التفاعلي (CRP)، كما تم قياسه باختبار عالي الحساسية، كان لديهن زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مدى الحياة بنسبة 77%، وزيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مدى الحياة بنسبة 39%، وزيادة في خطر الإصابة بأي حدث قلبي وعائي كبير مدى الحياة بنسبة 52%، مقارنة بالنساء اللائي لديهن مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي.

وتم تعريف المستويات المرتفعة في الاختبار عالي الحساسية بأنها أعلى من ثلاثة ملليغرامات لكل لتر من الدم.

ولا تستطيع دراسة رصدية مثل هذه أن تثبت أن الالتهاب تسبب في الأحداث القلبية الوعائية. ومع ذلك، من المعروف جيدا أنه بمرور الوقت، حتى المستويات المنخفضة من الالتهاب يمكن أن تعزز نمو اللويحات في الشرايين، وتفكك هذه اللويحات، وتثير الجلطات الدموية التي هي الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال رئيس الدراسة الدكتور بول ريدكر من معهد ماساتشوستس العام بريغهام للقلب والأوعية الدموية: "تظهر بياناتنا بوضوح أن النساء اللائي يبدون بصحة جيدة لكنهن يعانين من الالتهاب معرضات لخطر كبير مدى الحياة".

وأضاف: "يجب أن نحدد هوية هؤلاء النساء في الأربعينيات من عمرهن، في وقت يمكنهن فيه بدء الرعاية الوقائية، وليس الانتظار حتى يستقر المرض في السبعينيات من العمر، عندما يكون الوقت غالبا قد فات لإحداث فرق حقيقي".

وبالنظر إلى البيانات من التجارب العشوائية السابقة، وجد الباحثون أن أدوية الستاتين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بأكثر من الثلث للنساء المصابات بالالتهاب واللائي لا يعانين من عوامل الخطر القلبية الوعائية المعتادة.
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
Play
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
