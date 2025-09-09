عادة تؤدي الى السرطان البنكرياس.. ما علاقة التدخين ؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540047-638930043281182042.jpg
عادة تؤدي الى السرطان البنكرياس.. ما علاقة التدخين ؟
منوعات
2025-09-09 | 04:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
السومرية
نيوزـ منوعات
في إطار دراسة جديدة، كشف العلماء عن أدلة إضافية تربط التدخين بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، ما يؤكد أهمية الإقلاع عنه كإجراء وقائي حاسم.
عرف سرطان البنكرياس بـ"القاتل الصامت"، لأن أعراضه لا تظهر بوضوح إلا في مراحله المتأخرة، فيُساء تشخيصها غالبا على أنها أمراض معوية أقل خطورة. ولهذا السبب، يُعدّ السبب الرئيسي في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص سنويا حول العالم.
ويوضح
البروفيسور
تيموثي
فرانكل، أخصائي جراحة الأورام، أنه لا توجد حاليا آلية فحص فعالة للكشف المبكر عن هذا
السرطان
، لكن من الضروري توعية المدخنين بالأعراض التي تستدعي الانتباه، والنظر في إحالة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى المستشفيات لتقييم حالتهم.
وتشير مجلة Cancer Discovery إلى أن خبراء من مركز روجيل للسرطان بجامعة ميشيغان أجروا دراسة كشفت عن وجود نوع خاص من الخلايا يتفاعل مع السموم المسرطنة الموجودة في السجائر.
وقد بدأت الدراسة بتجارب على فئران مخبرية مصابة بأورام في البنكرياس، عُرّضت لمواد كيميائية مسرطنة موجودة في دخان السجائر. وكان الهدف من التجربة دراسة تأثير هذه السموم على إنترلوكين-22 (IL-22)، وهو بروتين سبق أن أثبتت الدراسات دوره في تطور الأورام. وقد تبيّن أن هذه السموم تُحدث تغييرات جوهرية في سلوك الورم، ما يؤدي إلى تسارع نموه وانتشاره في أجزاء مختلفة من الجسم.
من المثير للاهتمام أن الفئران التي تفتقر إلى جهاز مناعي فعّال لم تُظهر هذه المشكلة. واستنتج الباحثون من ذلك أن السموم الموجودة في السجائر تعمل داخل منظومة المناعة كمحفّز لنمو الخلايا غير النمطية.
كما اتضح أن خلايا مناعية معينة — وهي الخلايا التنظيمية التائية (Treg) — تلعب دورا محوريا في هذه العملية، إذ تُنتج إنترلوكين-22 (IL-22)، وهو ما يُثبّط قدرة الجسم الطبيعية على مكافحة الأورام.
ويقول البروفيسور فرانكل: "عندما أزلنا جميع خلايا Treg من أجسام الفئران، تلاشت تماما قدرة المادة الكيميائية الموجودة في دخان السجائر على تعزيز نمو الورم".
وبعد إجراء التجارب على الفئران، اختبر الباحثون هذه النتائج على خلايا بشرية، بعضها مأخوذ من مرضى مصابين بسرطان البنكرياس.
ووفقا للباحثين، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات الدقيقة لهذه العملية، مما قد يُسهم في تطوير أساليب وقائية أو علاجية مستقبلية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما علاقة الرياضة بتأخير نمو السرطان؟
07:35 | 2025-08-19
ترامب: ستعود جميع الطائرات الاسرائيلية بعد أن تؤدي تحية ودية لايران
07:36 | 2025-06-24
ما علاقة كورونا بإصابة النساء بنوبات قلبية وسكتات دماغية ؟
15:08 | 2025-08-25
ما علاقة التعرض للشمس بزيادة التجاعيد؟
09:40 | 2025-07-25
التدخين
البنكرياس
منوعات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
البروفيسور
السومرية
خلايا ب
السرطان
يا بشر
تيموثي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
31.34%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
29.79%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
19.88%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
رياضة
18.99%
10:59 | 2025-09-07
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
10:59 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
مصر.. قرار قضائي بحق هدير عبد الرازق بعد الفيديوهات المخلة
08:00 | 2025-09-09
اليوم.. اطلاق آيفون 17 رسميا
07:51 | 2025-09-09
الزعاق: 30 يوما يفصلنا عن سهيل أشهر مواسم العرب
07:24 | 2025-09-09
كيف تفرغ سلة مهملات واتساب الخفية؟
04:59 | 2025-09-09
احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون
04:11 | 2025-09-09
نصائح غذائية مهمة لتخفيف أعراض اضطرابات الغدة الدرقية
01:28 | 2025-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.