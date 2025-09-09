كيف تفرغ سلة مهملات واتساب الخفية؟

الصفحة الرئيسية
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
– منوعات
في الوقت الذي يحرص فيه معظم مستخدمي الهواتف الذكية على متابعة مساحة التخزين المتاحة لديهم، يظل كثيرون غير مدركين أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب يخزّن ملفات غير ظاهرة في ما يمكن وصفه بسلة مهملات مخفية.
وهذه الملفات غير المرئية قد تتراكم
مع مرور الوقت
لتحتل حيزًا كبيرًا من ذاكرة الهاتف وتؤثر على سرعة الأداء بشكل ملحوظ. لكن ما لا يعرفه البعض أن التخلص من هذه الملفات واستعادة سرعة الهاتف لا يتطلب سوى خطوات بسيطة.
ويقوم واتساب تلقائيًا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات في ذاكرة الهاتف الداخلية. ورغم أن بعض هذه الملفات يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المعرض أو من داخل التطبيق، فإن كثيرًا منها يتم تخزينه في مجلدات غير مرئية للمستخدم العادي.
ومن بين هذه المجلدات ما يشبه "سلة المهملات"، حيث تُخزَّن الملفات المحذوفة أو المؤقتة بعيدًا عن الأنظار، لكنها تظل تستهلك مساحة مهمة من ذاكرة الجهاز.
وللوصول إلى هذه الملفات، يحتاج المستخدم إلى فتح تطبيق "مدير الملفات" الموجود في معظم هواتف أندرويد. ويمكن أن يختلف اسمه بين "My Files"، أو "Files"، أو "File Manager"، حسب نوع الجهاز وإصدار النظام.
وبعد الدخول، انقر على Internal Storage، ثم على Android، وبعد ذلك اختر media، ثم افتح مجلد com.whatsapp، وحدد
whatsapp
ثم Media.
والآن ستجد مجلدات فرعية مقسمة بحسب نوع الملفات مثل الصور، الفيديوهات، التسجيلات الصوتية والمستندات. هذه المجلدات تحتوي على معظم ما قام واتساب بحفظه أو تخزينه مؤقتًا.
لذلك من المهم مراجعة محتوى كل مجلد بعناية، فحذف الملفات من هنا يعد نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه. لذا يُنصح باختيار الملفات غير الضرورية فقط ثم حذفها لتحرير مساحة الهاتف. قد يفاجأ المستخدم بكمية الملفات المتراكمة على مدى أشهر وربما سنوات، والتي قد تصل إلى مئات الميغابايت.
أدوات واتساب
إلى جانب البحث اليدوي، يوفر واتساب أدوات داخلية لإدارة التخزين بكفاءة. من خلال الإعدادات ثم التخزين والبيانات والنقر على إدارة التخزين. والآن يمكنك التعرف على الملفات الأكبر حجمًا، خصوصًا تلك المكررة أو التي تم تداولها بكثرة مثل مقاطع الفيديو والصور الطريفة.
وهذه الميزة تسهّل عملية الحذف دون الحاجة إلى التنقل بين المجلدات. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ واتساب بنسخ احتياطية تلقائية في مجلد "Databases"، والتي تساعد على استعادة المحادثات عند تغيير الجهاز.
لكن مع مرور الوقت، قد تتكدس هذه النسخ وتشغل مساحة كبيرة. والحل يكمن في حذف النسخ القديمة والاكتفاء بأحدث نسخة فقط، مع التأكد من تاريخها لتجنب فقدان بيانات مهمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
