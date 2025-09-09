Alsumaria Tv
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
المزيد
كيف تفرغ سلة مهملات واتساب الخفية?

منوعات

2025-09-09 | 04:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف تفرغ سلة مهملات واتساب الخفية؟
262 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في الوقت الذي يحرص فيه معظم مستخدمي الهواتف الذكية على متابعة مساحة التخزين المتاحة لديهم، يظل كثيرون غير مدركين أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب يخزّن ملفات غير ظاهرة في ما يمكن وصفه بسلة مهملات مخفية.

وهذه الملفات غير المرئية قد تتراكم مع مرور الوقت لتحتل حيزًا كبيرًا من ذاكرة الهاتف وتؤثر على سرعة الأداء بشكل ملحوظ. لكن ما لا يعرفه البعض أن التخلص من هذه الملفات واستعادة سرعة الهاتف لا يتطلب سوى خطوات بسيطة.
ويقوم واتساب تلقائيًا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات في ذاكرة الهاتف الداخلية. ورغم أن بعض هذه الملفات يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المعرض أو من داخل التطبيق، فإن كثيرًا منها يتم تخزينه في مجلدات غير مرئية للمستخدم العادي.
ومن بين هذه المجلدات ما يشبه "سلة المهملات"، حيث تُخزَّن الملفات المحذوفة أو المؤقتة بعيدًا عن الأنظار، لكنها تظل تستهلك مساحة مهمة من ذاكرة الجهاز.
وللوصول إلى هذه الملفات، يحتاج المستخدم إلى فتح تطبيق "مدير الملفات" الموجود في معظم هواتف أندرويد. ويمكن أن يختلف اسمه بين "My Files"، أو "Files"، أو "File Manager"، حسب نوع الجهاز وإصدار النظام.
وبعد الدخول، انقر على Internal Storage، ثم على Android، وبعد ذلك اختر media، ثم افتح مجلد com.whatsapp، وحدد whatsapp ثم Media.
والآن ستجد مجلدات فرعية مقسمة بحسب نوع الملفات مثل الصور، الفيديوهات، التسجيلات الصوتية والمستندات. هذه المجلدات تحتوي على معظم ما قام واتساب بحفظه أو تخزينه مؤقتًا.
لذلك من المهم مراجعة محتوى كل مجلد بعناية، فحذف الملفات من هنا يعد نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه. لذا يُنصح باختيار الملفات غير الضرورية فقط ثم حذفها لتحرير مساحة الهاتف. قد يفاجأ المستخدم بكمية الملفات المتراكمة على مدى أشهر وربما سنوات، والتي قد تصل إلى مئات الميغابايت.
أدوات واتساب
إلى جانب البحث اليدوي، يوفر واتساب أدوات داخلية لإدارة التخزين بكفاءة. من خلال الإعدادات ثم التخزين والبيانات والنقر على إدارة التخزين. والآن يمكنك التعرف على الملفات الأكبر حجمًا، خصوصًا تلك المكررة أو التي تم تداولها بكثرة مثل مقاطع الفيديو والصور الطريفة.
وهذه الميزة تسهّل عملية الحذف دون الحاجة إلى التنقل بين المجلدات. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ واتساب بنسخ احتياطية تلقائية في مجلد "Databases"، والتي تساعد على استعادة المحادثات عند تغيير الجهاز.
لكن مع مرور الوقت، قد تتكدس هذه النسخ وتشغل مساحة كبيرة. والحل يكمن في حذف النسخ القديمة والاكتفاء بأحدث نسخة فقط، مع التأكد من تاريخها لتجنب فقدان بيانات مهمة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
مصر.. قرار قضائي بحق هدير عبد الرازق بعد الفيديوهات المخلة
08:00 | 2025-09-09
اليوم.. اطلاق آيفون 17 رسميا
07:51 | 2025-09-09
الزعاق: 30 يوما يفصلنا عن سهيل أشهر مواسم العرب
07:24 | 2025-09-09
عادة تؤدي الى السرطان البنكرياس.. ما علاقة التدخين ؟
04:44 | 2025-09-09
احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون
04:11 | 2025-09-09
نصائح غذائية مهمة لتخفيف أعراض اضطرابات الغدة الدرقية
01:28 | 2025-09-09

AlSumaria
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
