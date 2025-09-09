الزعاق: 30 يوما يفصلنا عن سهيل أشهر مواسم العرب

وقال الزعاق، في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس: "بعد 30 يوما، يدخل علينا موسم سهيل، ففي يوم الأربعاء 20 اب أول أيامه".وأضاف: " تبدأ فيه الأجواء بالتسهل بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام"، مشيرا إلى أن "موسم سهيل هو أشهر مواسم السنة عند العرب لأنه الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل".