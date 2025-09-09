مصر.. قرار قضائي بحق هدير عبد الرازق بعد الفيديوهات المخلة

كانت هدير قد تقدمت بمعارضة استئنافية على الحكم، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر نشر فيديوهات مسيئة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.من جانبه، تقدم محامي هدير ببلاغ إلى المستشار ضد عدد من محامي الحسبة وبعض أصحاب الصفحات الإلكترونية، اتهمهم فيه بتقديم بلاغات كيدية وتشهير موكلته، مشيرًا إلى أن ما قاموا به يدخل في إطار جرائم البلاغ الكاذب ونشر الأخبار الملفقة، فضلًا عن استغلال منصاتهم الإلكترونية في شن حملات منظمة للإضرار بسمعتها.وأوضح البلاغ الذي قُيد برقم 1325733 بالمكتب الفني، أن هؤلاء قاموا بتداول فيديوهات محظورة وفبركتها والترويج لها، رغم أن موكلته ـ بحسب وصف الدفاع ـ ضحية لعمليات تسريب واصطناع تهدف للنيل منها والطعن في سمعتها.