هل يتسبب شاي الماتشا في تساقط الشعر؟

وفي الحقيقة، لا توجد أي دراسة عمليّة حتى الآن تثبت أن استهلاك الماتشا بانتظام يتسبّب بتساقط الشعر.لكن ما نعرفه هو أن غنى شاي الماتشا بالكاتشينات مفيد بشكل عام للجسم وبالتالي للشعر.فهو غني بمُضادات الأكسدة التي تُحفّز الدورة الدمويّة وتحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي الذي يُعتبر عاملاً مسؤولاً عن شيخوخة الشعر.كما يُشير الخبراء إلى تمتّع الماتشا بتأثير وقائي في هذا المجال كونه يحتوي على مادة تُعرف باسم "إل-ثيانين" تُساعد على تنظيم التوتر، وهو عامل رئيسي مُسبّب لتساقط الشعر.وخلافاً للقهوة، تقوم الماتشا بتحفيز الجسم بشكل لطيف دون أن تتسبّب بارتفاع ملحوظ في مستوى الكورتيزول. وهي عند تناولها بشكل صحيح، أي بعد الفطور وليس عند الاستيقاظ مباشرةً، ممكن أن تُشكّل بديلاً مناسباً للأشخاص الذين يُعانون من التوتر.لكن رغم كل فوائد الماتشا هذه، إلا أن الإفراط بتناولها ممكن أن يؤثّر بشكل غير مباشر على صحة الشعر بسبب التانينات التي تحتويها. ويتمّ تعريف هذه الأخيرة على أنها بوليفينولات أي مُضادات أكسدة ممتازة، ولكنها ترتبط كيميائياً بالحديد الذي نحصل عليه من النباتات لتُشكّل مركّباً غير قابل للذوبان يعمل الجسم على التخلّص منه بدل امتصاصه.