تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540233-638931179163412283.webp
ايقاف بيع آيفون 15 و16 برو
منوعات
2025-09-10 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
153 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أوقفت شركة أبل بيع عدد من أجهزتها السابقة تمامًا؛ بهدف تفعيل خط إنتاجها الجديد والتركيز على أحدث الإصدارات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة آيفون 17 وساعاتها الجديدة.
وأوقفت أبل بيع هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، إضافةً إلى هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو
ماكس
، فيما أبقت بيع هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس بأسعار تبدأ من 700 دولار أمريكي، وآيفون 17 الجديد ابتداء من 800 دولار أمريكي.
وكانت إصدارات آيفون 15 اعتمدت، للمرة الأولى، منفذ USB-C بدلًا من Lightning، في حين تميزت إصدارات آيفون 16 برو بمعالج A18 Pro وعدسات مكبرة حتى 5 مرات.
وكذلك، أنهت الشركة رسميًّا بيع كل من ساعات Apple Watch SE 2 و Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2، لتحل محلها الإصدارات الجديدة التي تضم Apple Watch SE 3 و Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3.
وتحاول أبل بذلك التركيز على أحدث الإصدارات من هواتف آيفون 17 والساعات الذكية؛ ما يوحي بتوجه الشركة نحو تسريع دورة استبدال أجهزتها وتحديث تقنياتها.
يشار إلى أن الدعم الفني والبرمجي وإطلاق التحديثات سيبقى مستمرًّا على نحو طبيعي للإصدارات التي أوقفت أبل بيعها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
