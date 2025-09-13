الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540451-638933541026483798.webp
ماذا يخبئ iOS 26 لمستخدمي آيفون؟
منوعات
2025-09-13 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
37 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تستعد شركة أبل، الأسبوع المقبل لإطلاق التحديث المنتظر iOS 26 لجميع مستخدمي آيفون حول العالم، ومعه ستكشف عن مفاجآت لم يتم الكشف عنها خلال فترة النسخ التجريبية، لعل أبرزها ميزة تلوين أيقونات التطبيقات تلقائيًّا بما يتناسب مع لون الهاتف أو الغطاء الخارجي.
وهذه الإضافة الجديدة تمثل نقلة في جانب التخصيص، إذ لم يكن بإمكان المستخدمين في السابق سوى ضبط الألوان يدويًّا عبر إعدادات "Customize".
أما الآن، فقد أصبح النظام يتيح خيارين جديدين: الأول يضبط لون الأيقونات تلقائيًّا ليطابق لون الآيفون نفسه، والثاني يجعلها تتماهى مع لون الغطاء الموضوع على الجهاز
تفعيل الميزة
للوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدم فقط إلى الضغط مطولًا على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم النقر على زر "Edit" الذي يظهر في الزاوية العلوية، وبعدها اختيار "Customize" ثم "Tinted".
وهناك سيجد المستخدم إمكانية تفعيل ميزة التلوين التلقائي بضغطة واحدة.
و وفقًا لصور تجريبية، فقد تعرّف النظام مثلًا على جهاز آيفون 16 برو بلون "Desert Titanium"، وعدل الأيقونات فورًا لتتلاءم مع هذا اللون المميز.
وبالمثل، عند استخدام غطاء رسمي من نوع MagSafe، يتعرف النظام على لونه وينسق أيقونات التطبيقات لتتناغم معه.
ورغم أن الميزة تعمل بفعالية مع أغطية أبل الأصلية، إلا أن هناك احتمالًا لعملها أيضًا مع بعض الأغطية المتوافقة من شركات الطرف الثالث.
حصدت إعجاب المستخدمين
ويبدو أن هذه الإضافة الصغيرة سرعان ما حصدت إعجاب المستخدمين، إذ تتيح لهم الحصول على مظهر جمالي متكامل للهاتف دون الحاجة إلى البحث يدويًّا عن الألوان المناسبة أو تجربة عدة خيارات مرهقة.
ويكفي اختيار غطاء مختلف ليحصل الآيفون على "طابع" جديد كليًّا في ثوانٍ.
يذكر أنه منذ إطلاق iOS 18، فتحت أبل الباب واسعًا أمام خيارات تخصيص أكبر، لكن مع iOS 26 يبدو أن الشركة تسعى لزيادة جاذبية هذه التجربة عبر إضافات بسيطة وذكية تعكس شخصية المستخدم، سواء اختار إبقاء هاتفه بلونه الأصلي أو إضفاء لمسة خاصة من خلال غطائه المفضل.
فبهذا التحديث، تثبت أبل أنها ما زالت تراهن على التفاصيل الصغيرة التي تجعل تجربة استخدام الآيفون أكثر سلاسة ومتعة، وتؤكد في الوقت نفسه على فلسفتها في المزج بين التقنية والجماليات.
والآن يبقى السؤال: هل ستصبح هذه الميزة جزءًا أساسيًّا من تجربة المستخدم اليومية، أم مجرد لمسة جمالية عابرة؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
