أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
ماذا يخبئ iOS 26 لمستخدمي آيفون؟

منوعات

2025-09-13 | 05:53
ماذا يخبئ iOS 26 لمستخدمي آيفون؟
السومرية نيوز – منوعات
تستعد شركة أبل، الأسبوع المقبل لإطلاق التحديث المنتظر iOS 26 لجميع مستخدمي آيفون حول العالم، ومعه ستكشف عن مفاجآت لم يتم الكشف عنها خلال فترة النسخ التجريبية، لعل أبرزها ميزة تلوين أيقونات التطبيقات تلقائيًّا بما يتناسب مع لون الهاتف أو الغطاء الخارجي.

وهذه الإضافة الجديدة تمثل نقلة في جانب التخصيص، إذ لم يكن بإمكان المستخدمين في السابق سوى ضبط الألوان يدويًّا عبر إعدادات "Customize".
أما الآن، فقد أصبح النظام يتيح خيارين جديدين: الأول يضبط لون الأيقونات تلقائيًّا ليطابق لون الآيفون نفسه، والثاني يجعلها تتماهى مع لون الغطاء الموضوع على الجهاز
تفعيل الميزة
للوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدم فقط إلى الضغط مطولًا على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم النقر على زر "Edit" الذي يظهر في الزاوية العلوية، وبعدها اختيار "Customize" ثم "Tinted".
وهناك سيجد المستخدم إمكانية تفعيل ميزة التلوين التلقائي بضغطة واحدة.
و وفقًا لصور تجريبية، فقد تعرّف النظام مثلًا على جهاز آيفون 16 برو بلون "Desert Titanium"، وعدل الأيقونات فورًا لتتلاءم مع هذا اللون المميز.
وبالمثل، عند استخدام غطاء رسمي من نوع MagSafe، يتعرف النظام على لونه وينسق أيقونات التطبيقات لتتناغم معه.
ورغم أن الميزة تعمل بفعالية مع أغطية أبل الأصلية، إلا أن هناك احتمالًا لعملها أيضًا مع بعض الأغطية المتوافقة من شركات الطرف الثالث.
حصدت إعجاب المستخدمين
ويبدو أن هذه الإضافة الصغيرة سرعان ما حصدت إعجاب المستخدمين، إذ تتيح لهم الحصول على مظهر جمالي متكامل للهاتف دون الحاجة إلى البحث يدويًّا عن الألوان المناسبة أو تجربة عدة خيارات مرهقة.
ويكفي اختيار غطاء مختلف ليحصل الآيفون على "طابع" جديد كليًّا في ثوانٍ.
يذكر أنه منذ إطلاق iOS 18، فتحت أبل الباب واسعًا أمام خيارات تخصيص أكبر، لكن مع iOS 26 يبدو أن الشركة تسعى لزيادة جاذبية هذه التجربة عبر إضافات بسيطة وذكية تعكس شخصية المستخدم، سواء اختار إبقاء هاتفه بلونه الأصلي أو إضفاء لمسة خاصة من خلال غطائه المفضل.
فبهذا التحديث، تثبت أبل أنها ما زالت تراهن على التفاصيل الصغيرة التي تجعل تجربة استخدام الآيفون أكثر سلاسة ومتعة، وتؤكد في الوقت نفسه على فلسفتها في المزج بين التقنية والجماليات.
والآن يبقى السؤال: هل ستصبح هذه الميزة جزءًا أساسيًّا من تجربة المستخدم اليومية، أم مجرد لمسة جمالية عابرة؟
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
Play
العراق في دقيقة 12-09-2025 | 2025
14:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
Play
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-12
عشرين
Play
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Play
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
مخاطر استمرار سيلان الأنف عند الأطفال
15:17 | 2025-09-12
لماذا ترى أبل أن 3 عدسات للكاميرا في آيفون تعادل 8؟
07:30 | 2025-09-12
هل أقراص غسالة الصحون آمنة؟
02:53 | 2025-09-12
الأرض مهددة وتحذيرات من عواصف قوية نهاية الأسبوع
02:17 | 2025-09-12
بتكلفة مليار دولار وأكثر من عقدين للإنشاء.. المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه للعالم!
06:23 | 2025-09-11
دراسة تحدد أعراض الأمراض التي يكشفها الصداع
02:31 | 2025-09-11

