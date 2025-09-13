Alsumaria Tv
البث المباشر
الكشف عن اقتراح أوروبي "مثير" يخص الأصول الروسية المجمدة
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
الأرض على موعد مع عاصفة شمسية مزدوجة.. ما مدى تأثيرها؟

منوعات

2025-09-13 | 14:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأرض على موعد مع عاصفة شمسية مزدوجة.. ما مدى تأثيرها؟
722 شوهد

كشفت الجمعية الفلكية في جدة أن الأرض قد تتأثر، الأحد 14 سبتمبر/أيلول 2025، بعاصفة جيومغناطيسية ناتجة عن ما يشبه "ضربة مزدوجة" من الشمس، وهو ما يثير تساؤلات حول انعكاس ذلك على الاتصالات وشبكات الكهرباء.

وأوضح التقرير أن التأثير الأول سيأتي من انبعاث كتلي إكليلي ضعيف، وهو انفجار ضخم للمواد المشحونة ينطلق من الشمس باتجاه الأرض.

أما التأثير الثاني فيرتبط بتدفق رياح شمسية مصدرها "ثقب إكليلي" ضخم على سطح الشمس يشبه شكل الفراشة.

العواصف الجيومغناطيسية تُصنف من G1 حتى G5 وفق شدتها؛ حيث تشير الفئة الأولى (G1) إلى تأثيرات طفيفة تشمل اضطرابًا محدودًا في الأقمار الصناعية والاتصالات، مع فرصة مشاهدة الشفق القطبي في خطوط العرض المرتفعة.
أما الفئات الأعلى مثل G3 أو G4 فقد تحمل اضطرابات ملحوظة لشبكات الكهرباء وأنظمة الملاحة.

وبحسب الجمعية، فإن العاصفة المتوقعة تنتمي مبدئيًا إلى الفئة G1، لكنها قد تتطور إلى G2 إذا ارتفع النشاط الشمسي خلال الساعات المقبلة.
هذا يعني أن التأثير على الشبكات الكهربائية سيظل محدودًا، إلا أن اتخاذ التدابير الوقائية يبقى أمرًا مطلوبًا لتفادي أي انعكاسات مفاجئة.

وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة تمنح فرصة نادرة لرؤية الشفق القطبي في بعض المناطق ذات خطوط العرض العالية، مؤكداً أن العواصف الشمسية ليست مجرد مشهد بصري مدهش، بل أحداث فضائية يمكن أن تؤثر مباشرة على البنية التحتية التكنولوجية التي يعتمد عليها البشر يوميًا.

وأشار الخبراء إلى أن النشاط الحالي مرتبط بالدورة الشمسية الخامسة والعشرين، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2019 وتقترب الآن من ذروتها المتوقعة بين نوفمبر/شباط 2024 ومارس/آذار 2026، حيث يسجل عدد البقع الشمسية مستويات مرتفعة تتماشى مع هذه المرحلة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
ما الذي يثيره صراخ الأطفال عند الكبار .. دراسة توضح
12:47 | 2025-09-13
ماذا يخبئ iOS 26 لمستخدمي آيفون؟
05:53 | 2025-09-13
مخاطر استمرار سيلان الأنف عند الأطفال
15:17 | 2025-09-12
لماذا ترى أبل أن 3 عدسات للكاميرا في آيفون تعادل 8؟
07:30 | 2025-09-12
هل أقراص غسالة الصحون آمنة؟
02:53 | 2025-09-12
الأرض مهددة وتحذيرات من عواصف قوية نهاية الأسبوع
02:17 | 2025-09-12

