6 تمارين رياضية لتقوية عضلات كبار السن

وتوصي الهيئات الصحية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، ويومين على الأقل من تمارين القوة.وقد أكد مدرب اللياقة البدنية الأميركي، مارفريد سوازو، لشبكة " نيوز" الأميركية أن تمارين القوة يجب أن تكون "الأولوية الرئيسية" لكبار السن، لأن العضلات الهيكلية تبدأ في التراجع ، وهذه العضلات تم ربطها مراراً بطول العمر.وأضاف: "العضلات الهيكلية هي بمثابة درعنا الواقية. فهي تمنع السقوط، وتمنع كسر الورك، وتساعد في دعم وتعزيز صحتنا".وأشار سوازو إلى أن الحفاظ على العضلات مهم بشكل خاص للنساء المسنات، إذ يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.6 تمارين لتعزيز عضلات كبار السنتمارين الدفعيقوم الشخص في هذه التمارين بدفع وزن معين بعيداً عن الجسم. وعادةً ما تعمل تمارين الدفع على تقوية والكتفين والعضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الذراع.وتعد تمارين الضغط هي المثال الأشهر لتمارين الدفع.تمارين السحبفي هذا النوع من التمارين، يتم سحب الوزن نحو الجسم. وتستهدف هذه التمارين عضلات الظهر والعضلات الموجودة في مقدمة الذراع.ومن الأمثلة على ذلك تمارين السحب لأعلى وتمارين التجديف، والتي يمكن أداؤها باستخدام آلات الأثقال أو الأوزان الحرة.تمارين حمل الأوزانتتطلب هذه التمارين حمل الأوزان أثناء المشي، مما يساعد على تحسين وضعية الجسم وثباته، ويقوي قبضة اليد، ويقوي عضلات الكتفين والجزء العلوي من الظهر والجذع والوركين.ونصح سوازو قائلاً: "يجب أن تكون قادراً على حمل 70 في المائة على الأقل من وزن جسم"تمارين المفصلةوهي تمارين تستهدف زيادة نطاق حركة المفاصل وقوتها ومرونتها، وتشمل حركات مثل رفع الوركين، الاندفاع الجانبي والأمامي، دوران الذراع والساق.تمارين الضغط فوق الرأسوهي تُمارس برفع وزن إلى مستوى أعلى من الرأس مع استقامة الذراعين.وتُركز هذه التمارين على تعزيز عضلات الكتف والذراعين والجذع.