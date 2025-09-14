6 تمارين رياضية لتقوية عضلات كبار السن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540550-638934536046206179.jpg
6 تمارين رياضية لتقوية عضلات كبار السن
منوعات
2025-09-14 | 09:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
72 شوهد
تُعتبر ممارسة التمارين الرياضية أمراً شديد الأهمية لصحة كبار السن، وخاصةً تمارين القوة.
وتوصي الهيئات الصحية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، ويومين على الأقل من تمارين القوة.
وقد أكد مدرب اللياقة البدنية الأميركي، مارفريد سوازو، لشبكة "
فوكس
نيوز" الأميركية أن تمارين القوة يجب أن تكون "الأولوية الرئيسية" لكبار السن، لأن العضلات الهيكلية تبدأ في التراجع
مع مرور الوقت
، وهذه العضلات تم ربطها مراراً بطول العمر.
وأضاف: "العضلات الهيكلية هي بمثابة درعنا الواقية. فهي تمنع السقوط، وتمنع كسر الورك، وتساعد في دعم وتعزيز صحتنا".
وأشار سوازو إلى أن الحفاظ على العضلات مهم بشكل خاص للنساء المسنات، إذ يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.
6 تمارين لتعزيز عضلات كبار السن
تمارين الدفع
يقوم الشخص في هذه التمارين بدفع وزن معين بعيداً عن الجسم. وعادةً ما تعمل تمارين الدفع على تقوية
الصدر
والكتفين والعضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الذراع.
وتعد تمارين الضغط هي المثال الأشهر لتمارين الدفع.
تمارين السحب
في هذا النوع من التمارين، يتم سحب الوزن نحو الجسم. وتستهدف هذه التمارين عضلات الظهر والعضلات الموجودة في مقدمة الذراع.
ومن الأمثلة على ذلك تمارين السحب لأعلى وتمارين التجديف، والتي يمكن أداؤها باستخدام آلات الأثقال أو الأوزان الحرة.
تمارين حمل الأوزان
تتطلب هذه التمارين حمل الأوزان أثناء المشي، مما يساعد على تحسين وضعية الجسم وثباته، ويقوي قبضة اليد، ويقوي عضلات الكتفين والجزء العلوي من الظهر والجذع والوركين.
ونصح سوازو قائلاً: "يجب أن تكون قادراً على حمل 70 في المائة على الأقل من وزن جسم"
تمارين المفصلة
وهي تمارين تستهدف زيادة نطاق حركة المفاصل وقوتها ومرونتها، وتشمل حركات مثل رفع الوركين، الاندفاع الجانبي والأمامي، دوران الذراع والساق.
تمارين الضغط فوق الرأس
وهي تُمارس برفع وزن إلى مستوى أعلى من الرأس مع استقامة الذراعين.
وتُركز هذه التمارين على تعزيز عضلات الكتف والذراعين والجذع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اعتقال عصابة سرقة الرواتب التقاعدية من كبار السن في بغداد
15:18 | 2025-09-05
في أربيل.. اعتقال متهمة تقوم بسرقة كبار السن
13:02 | 2025-07-28
بفعالية مماثلة للأدوية.. تمارين مهمة لخفض ضغط الدم
02:23 | 2025-07-10
الكرة العراقية تفقد قامة رياضية: وفاة اللاعب والمعلق "شدراك يوسف"
03:00 | 2025-08-05
تمارين
كبار السن
مع مرور الوقت
الرياض
الصدر
ﻹعادة
اللي
فوكس
ميرك
عزيز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
33.38%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
27.14%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
24.28%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
15.2%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14
الأرض على موعد مع عاصفة شمسية مزدوجة.. ما مدى تأثيرها؟
14:13 | 2025-09-13
ما الذي يثيره صراخ الأطفال عند الكبار .. دراسة توضح
12:47 | 2025-09-13
ماذا يخبئ iOS 26 لمستخدمي آيفون؟
05:53 | 2025-09-13
مخاطر استمرار سيلان الأنف عند الأطفال
15:17 | 2025-09-12
لماذا ترى أبل أن 3 عدسات للكاميرا في آيفون تعادل 8؟
07:30 | 2025-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.