بعد ايفون17.. ماذا ستقدم ابل ضمن ايفون 18؟

سلسلة آيفون 18من المتوقع أن تكشف "أبل" في الخريف المقبل عن أربعة هواتف آيفون جديدة، أحدها طراز جديد كليًا. وهذه الهواتف الأربعة هي: آيفون إير 2، وآيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ، وآيفون فولد القابل للطي.وكما فعل آيفون إير الجديد فائق النحافة هذا العام، من المرجح أن يُثير آيفون فولد الجديد في عام 2026 الكثير من الحماس، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في .لكن سيغيب عن إطلاق خريف العام المقبل هاتف آيفون 18 الأساسي، و ذلك لأن الشائعات تشير إلى أن "أبل" تخطط لإطلاق هذا الطراز في أوائل عام 2027 إلى جانب "آيفون 18e" الاقتصادي.وسيصل هاتفا آيفون 18 وآيفون 18e في شتاء أو ربيع 2027، مما يعني أن الطرازين الأقل تكلفة سيصدران في وقت لاحق، بينما ستتميز تشكيلة الخريف بمواصفات فائقة.وفي المجمل، تخطط "أبل" لإطلاق ستة هواتف آيفون جديدة ضمن جيل آيفون 18.ميزات سلسلة آيفون 18لا تزال الكثير من التفاصيل حول ميزات هواتف سلسلة آيفون 18 غير معروفة، وهي أيضًا عُرضة للتغيير.لكن ظهرت بعض التوقعات حول الميزات المقبلة وهذه هي كالآتي:وقد يحصل كل من آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس على تصميم فتحة في الزاوية العلوية اليسرى، مع إزالة ميزة "Dynamic Island" الحالية. وقد يتم تفعيل هذا التصميم الجديد من خلال ميزة "Face ID" المدمجة تحت الشاشة.وسيبدو هاتف آيفون إير 2 مشابهًا إلى حد كبير لآيفون إير الحالي.ومن المتوقع أن تشهد عائلة شرائح "A20" تحسينات كبيرة بفضل ترقيتين في عملية التصنيع.وقد يتم تقليص ميزات "Camera Control" لتقديم وظائف أكثر بساطة وسهولة للمستخدمين.ومن المتوقع أن يحصل كل طراز على مودم "C2" من "أبل" لاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G)، ليحل محل " " بالكامل.وستكون أكبر التغييرات بشكل عام مرتبطة بلا شك بطراز آيفون القابل للطي الجديد كليًا.آيفون القابل للطيمن المتوقع أن يأتي هاتف آيفون فولد بآلية طي على شكل كتاب مثله مثل هاتف "غالاكسي فولد" من شركة سامسونغ.وتشير التوقعات إلى أن الشاشة الداخلية للهاتف ستكون بقياس 7.8 بوصة، وهو حجم قليلًا من جهاز آيباد ميني اللوحي.وستكون الشاشة الخارجية للهاتف بقياس 5.5 بوصة، مشابهة لهاتف آيفون ميني الذي توقف إنتاجه.وقد تكون شاشات آيفون القابل للطي خالية تمامًا من فتحات الكاميرا لتكون شاشة كاملة تمامًا.وسيأتي الهاتف بأربع : اثنتان خلفيتان، وواحدة أمامية عند الطي، وواحدة أمامية عند الفتح، مع ميزة "Touch ID" بدلًا من "Face ID".وسيكون هيكل آيفون فولد من التيتانيوم مثل هاتف آيفون إير، وسيأتي بقدرات لتعدد المهم جديدة مدعومة بإصدار "iOS 27" من نظام التشغيل.