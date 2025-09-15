واتساب ينظم ردود الدردشات

والميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التجربة، أصبحت متوفرة حاليًّا لعدد محدود من المستخدمين عبر النسخة التجريبية من واتساب على نظام أندرويد من خلال متجر غوغل بلاي، وفقًا لما أفادت به مواقع تقنية متخصصة من بينها Live Hindustan وDigit.in.وبحسب الصور المسربة، يُجري واتساب إعادة تصميم شاملة لآلية الرد على الرسائل داخل المحادثات، حيث سيظهر شريط محادثة مخصص أسفل الرسالة الأصلية عند الرد عليها؛ ما يسمح بتجميع كافة الردود المتعلقة بها في مكان واحد.وعند النقر على هذا الشريط، سيتمكن المستخدم من مشاهدة سلسلة الردود الكاملة المرتبطة برسالة محددة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة رد جديد ضمن السياق ذاته.وسيتم تصنيف هذه الردود باستخدام تسمية مثل Follow up أو Reply، على أن تكون مرئية بشكل محدود خلال مراحل الاختبار الأولى.وتُعد هذه الميزة خطوة مهمة نحو تحسين متابعة الحوار داخل المحادثات الطويلة، حيث تساعد المستخدمين على العودة إلى السياق الأصلي دون الحاجة إلى البحث بين مئات الرسائل، أو محاولة ربط الردود يدويًّا.ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن شريط المحادثة لن يتم إنشاؤه تلقائيًّا لجميع الرسائل، بل سيقتصر على الرسائل التي تدعم هذه الخاصية؛ ما يعني أن التطبيق لن يعيد هيكلة كامل المحادثة بشكل فوري أو شامل.مطلب قديم وتجربة محدودةورغم أن الميزة تُلبّي مطلبًا قديمًا لطالما انتظره مستخدمو واتساب، فإنها لا تزال في مرحلة تجريبية محدودة.ومن المتوقع أن تستغرق فترة الاختبار عدة أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يتم تعميمها رسميًّا على جميع المستخدمين حول العالم.ويأتي هذا التطوير في إطار إستراتيجية شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات التطبيق لمواكبة متطلبات المستخدمين، خاصة بعد توسع استخدامه في الأغراض المهنية إلى جانب الاستخدام الشخصي.وإذا ما تم إطلاق هذه الميزة على نطاق واسع، فإنها قد تُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة المحادثات، وتمنح واتساب ميزة تنافسية إضافية أمام التطبيقات الأخرى.