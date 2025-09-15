صورة لابن لجين عمران

وعلى الرغم من محاولة إخفاء جزء من وجه ابنها بإيموجي على شكل كمامة طبية، لفت الشاب الأنظار بوسامته وبلياقته البدنية، ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمال الشاب، وعبروا عن حبهم الكبير لها وأثنوا على احترامها لخصوصية اولادها.ومن المعروف أن الإعلامية تبعد أبنائها عن الأضواء حفاظاً على خصوصيتهم، ولكنها كسرت القاعدة هذه المرة ونشرت صورة تجمعها بابنها مع خلفية أغنية "بنت وصبي".وأرفقت الصورة برسالة كتبت فيها: "رسالتك اليوم عرفتني بمكانتي داخلك.. كل يوم تكبر بقلبي وعيني.. كل يوم يزيد فيك وتفاجئني أكثر.. متى لحقت تكبر وتحسسني إنك مسؤول عني!؟".وأضافت: "يا عيون وقلب وروح أمك، أنا المسؤولة عن كل ما فيك أنت وأختك… الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم… وتكونوا لي دائما في كبري وعسري عونا وسندا وظهراً".يذكر أن لجين عمران تزوجت في سن صغيرة من زوجها الأول أسامة سمير ، وانجبت منه ابنيها سمير وجيلان، قبل أن تنفصل عنه لاحقاً.