مشهد نادر.. القمر سيقضم نصف الشمس بعد اسبوع

وسيكون الكسوف يوم 21 سبتمبر/ أيلول مشهداً استثنائياً، وسيكون مرئياً لسكان ، وأجزاء من الشرقية، وعدة جزر بالمحيط الهادئ، إضافة إلى مناطق من القارة القطبية الجنوبية، بينما سيحرم معظم سكان العالم، بما في ذلك الأمريكتين، من بشكل مباشر.وبحسب موقع "تايم أند ديت"، فإن نحو 16.6 مليون شخص، أي ما يعادل 0.2% فقط من سكان العالم، سيتمكنون من متابعة الحدث السماوي.وسيبدأ ظهور الكسوف عند الساعة 1:29 ظهراً بتوقيت (5:29 مساءً بتوقيت غرينتش)، ليصل إلى ذروته عند 3:41 عصراً (7:41 مساءً بتوقيت غرينتش)، حيث سيحجب القمر أكثر من 70% من قرص الشمس في بعض المناطق.ورغم أن غالبية سكان العالم لن يتمكنوا من رؤيته بالعين المجردة، فإن موقع" دوت كوم" سيبث الحدث مباشرة عبر الإنترنت، مع مدونة حيّة لمتابعة تطوراته لحظة بلحظة.ويحذر الخبراء من النظر مباشرة إلى الشمس من دون استخدام نظارات الكسوف أو معدات حماية متخصصة، إذ قد يؤدي ذلك إلى ضرر دائم بالعين.أما محبو التصوير، فيمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية الخاصة بتقنيات وأدوات تصوير الكسوف بأمان، لمتابعة المراحل المختلفة لهذا المشهد الكوني المهيب.