العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتناول المزيد من السكريات

واعتمد فريق الدراسة التي أجرتها جامعة " بويلز"، على بيانات طويلة الأمد، شملت مشتريات ملايين العائلات الأمريكية من متاجر البقالة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2019.ثم قام الباحثون دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية، بربط هذه المشتريات بالظروف المناخية السائدة في المناطق المختلفة، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحالة الطقس اليومية.وأظهرت النتائج أن الطقس الحار، الذي يجعل الجسم يفقد كميات أكبر من الماء، يدفع المستهلكين إلى الإقبال بشكل متزايد على منتجات مثل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات المجمدة مثل الآيس كريم، وبيّن التحليل أن هذا السلوك الغذائي ليس عابرا، بل يتكرر بانتظام في الفترات الحارة من العام.وبحسب الدراسة، فإن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يرتبط بزيادة استهلاك الفرد للسكر بمعدل 0.7 غرام يوميا، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو صغيرة في يوم واحد، إلا أنها تصبح ملموسة مع مرور الأسابيع وتكرارها على مستوى واسع من السكان.ويحذر الباحثون من أن استمرار مسار الاحتباس الحراري الحالي قد يؤدي إلى زيادات أكبر في استهلاك السكريات.وتشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة قد يصل إلى 3 غرامات إضافية يوميا للفرد بحلول نهاية الـ21، وهو ما قد يفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.وأكد معدو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على جانب جديد من تأثيرات تغير المناخ، إذ لا يقتصر الأمر على البيئة والطقس فقط، بل يمتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك البشري بشكل قد يزيد من التحديات الصحية في المستقبل.