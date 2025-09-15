الأكثر رواجاً.. Gemini يتصدر متجر "أبل"

واعتباراً من مساء الجمعة، تصدّر تطبيق Google Gemini قائمة Apple لأفضل التطبيقات المجانية في . وحلّ ChatGPT في المركز الثاني، متبوعاً بتطبيق التواصل الاجتماعي Threads.حلّ تطبيق Google في المركز السادس، وخرائط جوجل في المركز الثامن، و"جوجل كروم" في المركز الثالث عشر، و" " في المركز الحادي والعشرين.وفي كندا وبريطانيا، يحتل تطبيق Gemini المركز الثاني.ومنذ إطلاقه في 26 آب وحتى 9 أيلول، استقطب تطبيق Gemini نحو 23 مليون مستخدم جديد. وقد استُخدم Nano Banana لتحرير أكثر من 500 مليون صورة خلال تلك الفترة.وحقق هذا التطبيق نجاحاً هائلاً بفضل قدرته على الحفاظ على تشابه الشخصيات واتساقها. كما يمكّن المستخدم كذلك من تحميل صور متعددة لإنشاء صور جديدة، ونقل الأنماط.ويتيح التطبيق لجميع المستخدمين المجانيين إنشاء أو تحرير ما يصل إلى 100 صورة يومياً، بينما يصل العدد إلى 1000 صورة إذا كان المستخدم مشتركاً، ويبلغ سعر الاشتراك الشهري في نسخته المدفوعة 19.99 دولار أميركي.