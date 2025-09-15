آيفون 17 برو ماكس "نجم المبيعات" لسلسلة أبل الجديدة

وأشار إلى "وجود مؤشر واضح على أن هاتف آيفون 17 برو هو الأفضل أداءً"، لافتًا إلى أن "الطلب على آيفون إير النحيف قد يتضح أكثر بمرور الوقت".ولإجراء تحليله، اعتمد كو على عاملين. الأول؛ ما يعتقد أنه يعرفه عن حجم إنتاج كل طراز من هواتف السلسلة الجديدة عبر مصادر في سلسلة التوريد. ثانيًا، مدى سرعة تراجع أوقات الشحن بعد طرح هواتف السلسلة للبيع، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في .وتوصل كو إلى أن الطلب على ثلاثة طرازات على الأقل من سلسلة آيفون 17 قوي.ومن حيث إجمالي حجم الإنتاج للربع الثالث لطرازات "برو" و"برو ماكس" وآيفون الأساسي، فإن سلسلة آيفون 17 أعلى بنسبة 25% تقريبًا على أساس سنوي مقارنةً بـ "آيفون 16"، لكن وقت الشحن لم يزد إلا بحوالي أسبوع واحد، مما يشير إلى قوة أكبر في الطلبات المسبقة لثلاثة طرازات من "آيفون 17".ويعني هذا أن الطلب على الشراء المسبق لسلسلة هواتف آيفون 17 في نهاية الأسبوع الأول أقوى من الطلب المسبق على سلسلة آيفون 16 العام الماضي.وقال كو إن هناك دلائل قوية على أن مبيعات هاتف آيفون 17 برو ماكس قوية بشكل خاص.ووفقًا للمحلل، فإن طراز آيفون برو ماكس لا يزال يتلقى الحجم الأكبر من الطلبات مثلما كان الحال مع سلاسل آيفون السابقة.وكان حجم إنتاج آيفون 17 برو ماكس في الربع الثالث من عام 2025 أعلى بحوالي 60% من إنتاج آيفون 16 برو ماكس في الفترة نفسها من العام الماضي، ومع ذلك، لا تزال أوقات الشحن مماثلة.وأشار كو إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين طلب هاتف آيفون إير مسبقًا اليوم واستلامه في اليوم الأول من توافر الهاتف، مما يشير إلى أن "أبل" بالغت في تقدير الطلب على طرازها الجديد فائق النحافة.ومع ذلك، قال إن حداثة الطراز الجديد تعني أنه لا يمكن بالضرورة الحكم على شعبيته بناءً على الطلب الأولي.