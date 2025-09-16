ما سبب الدوار المفاجئ.. الحالة الخفية وكيفية وقفها

ويؤكد الدكتور سكُر، الطبيب المتخصص في الرعاية التلطيفية بمستشفى كينغ بلندن، أن هذه الأعراض غالبا تشير إلى حالة الدوار الوضعي الانتيابي الحميد (BPPV)، وهو اضطراب في الأذن الداخلية المسؤولة عن توازن الجسم.الدوار يحدث عند أي حركة مفاجئة للرأس مثل النهوض من السرير أو الانحناءويحدث الدوار عند أي حركة مفاجئة للرأس مثل النهوض من السرير أو الانحناء، ويستمر عادة لدقيقة واحدة، مع احتمال شعور بالغثيان أو القيء لفترة أطول.والسبب وراء هذه الحالة هو تحرك بلورات الكالسيوم الصغيرة في الأذن الداخلية، مما يربك إشارات الدماغ ويسبب شعورًا بالدوار يشبه دوار البحر.وترتبط الحالة بعدوى سابقة في الأذن الداخلية، إصابة أو سقوط، أو نقص فيتامين "دي"، حيث يلعب فيتامين "دي" دورا في استقلاب الكالسيوم.ويشير الدكتور سكُر إلى أن إجراء مناورة إبلي (Epley manoeuvre) يمكن أن يعيد البلورات إلى مكانها، وهي طريقة فعالة عادة بإشراف طبيب أو أخصائي علاج طبيعي.الدوار يحدث عند أي حركة مفاجئة للرأس مثل النهوض من السرير أو الانحناءويقوم الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي في هذا الإجراء بتحريك رأس المريض وسحبه تدريجيا عبر سلسلة من الوضعيات المحددة، والهدف هو إعادة البلورات إلى مكانها الطبيعي في الأذن الداخلية بحيث لا تزعج خلايا الشعر المسؤولة عن التوازن.وعادةً ما تستغرق الجلسة بضع دقائق، وغالبا ما تكون فعالة من أول محاولة أو خلال عدة جلسات قليلة.كما يمكن استخدام أدوية مضادة للدوار كحل طارئ، مع إمكانية فحص مستويات فيتامين "دي" للذين يعانون من نوبات متكررة.