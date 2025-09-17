سرّ الشباب الدائم.. روتين يجعلك أصغر من عمرك بـ30 عاما

تسببت هذه الحالة في فشل في أعضاء متعددة وأدخلها في حالة طارئة، وآنذاك، كانت الطبيبة البريطانية تعيش حياة مضغوطة بين عملها الطويل كطبيبة عامة، ورعاية أسرتها المكونة من ثلاثة أبناء، والنوم لساعات لا تتجاوز أربع ساعات يوميًا.بعد شهر من العلاج في المستشفى، خرجت باتيل مدركة أن السبب لم يكن مرضا غامضا، بل الإرهاق المزمن وإهمال إشارات جسدها. ومنذ ذلك الحين، كرّست حياتها لتغيير أسلوبها، حتى نجحت في تحقيق ما تصفه بـ"إعادة عقارب الساعة البيولوجية" إلى الوراء، إذ أصبح عمرها البيولوجي اليوم 20 عاما فقط رغم أنها تبلغ 53 عاما.ألكا باتيلتقول باتيل: "العمر البيولوجي ليس رقما للغرور، بل هو تنبؤ بحالتك الصحية. يمكننا خفضه بطرق بسيطة، وهذا يعني حياة أطول بقدرة أكبر على الحركة والطاقة وقلة الاعتماد على الأدوية."وتؤكد أن "البيوهاكينغ" أو ما يُعرف بتقنيات تحسين العمر ليست حكرا على الأثرياء أو رواد التكنولوجيا، بل يمكن لأي شخص تطبيقها عبر خطوات يومية مجانية وبسيطة.ويتلخص الروتين اليومي لمكافحة الشيخوخة في:النوم أولا : تخلت باتيل عن عادات السهر، وتلتزم الآن بوقت نوم ثابت يبدأ بإطفاء الشاشات عند الساعة 9:30 مساءً، ثم كتاب يساعدها على الدخول في نوم عميق يمتد لثماني ساعات.البداية بالحركة: مع كل صباح، تبدأ بخمس حركات تمدد سريعة تستغرق أقل من دقيقة، حتى أثناء تنظيف أسنانها، لتقوية التوازن والعضلات.الضوء والماء: تعرض وجهها لأشعة الشمس لدقيقة واحدة، وتلتزم بشرب الماء على دفعات صغيرة كل نصف ساعة.النظام الغذائي: تتبع أسلوب الصيام المتقطع، إذ تتناول وجبتها الأولى في العاشرة صباحا داخل نافذة غذائية مدتها 8 ساعات، ما يعزز تجديد الخلايا.الحركة خلال العمل: تحمل أثقالًا صغيرة تحت مكتبها وتحرص على المشي بعد الغداء، إلى جانب تغيير وضعية جلوسها كل 90 دقيقة لتحسين الدورة الدموية.الامتنان والراحة: تخصص وقتًا لممارسة الامتنان والتأمل القصير لتقليل التوتر، وتنهي يومها بعشاء مبكر لتسهيل الهضم وتحسين جودة النوم.وتضيف: "قد يبدو غريبا، لكن العلم يثبت أننا قادرون على إعادة عقارب العمر البيولوجي إلى الوراء. أنا خير دليل على ذلك."