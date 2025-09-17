دماغها خرج من جمجمتها.. قصة صادمة لأم تعود للحياة بمعجزة

وقع الحادث حينما كانت وايت (28 عاما) تعبر أحد التقاطعات في ولاية إلينوي برفقة طفلها مالاكاي (7 سنوات) على متن سكوتر كهربائي. فجأة اصطدمت بهما سيارة مسرعة، لتسقط الأم على الأرض بقوة، محطمّة 26 عظمة في وجهها، فيما خرج جزء من دماغها من جبهتها.وأدى إلى توقف قلبها، واضطر الأطباء لاستدعاء قسّ لإلقاء الصلوات الأخيرة استعدادا لإعلان وفاتها. لكن بعد دقائق، عادت سافانا إلى الحياة في مشهد وصفه الأطباء بأنه "معجزة طبية".وايت روت تفاصيل اللحظة قائلة: "كنت أعبر الطريق مع طفلي لنشتري آيس كريم، لكننا لم نصل أبدا.. اصطدمت بنا سيارة حمراء، طِرنا لمسافة نحو 25 قدما قبل أن نسقط على الإسفلت. فقدت وعيي تماما."أصيبت سافانا أيضا بكسر في الحوض، وانهيار رئة، وسكتتين دماغيتين، وتمدد وعائي خطير. أجرت سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة، بينها ترقيع جلد من ندبة عملية قديمة إلى جبهتها، وزرع صفائح معدنية لتثبيت عظام وجهها المتهشمة.أما ابنها مالاكاي، فقد نجا هو الآخر بعد أن خضع لجراحة في الرأس وعلاج كسر في الساق.وعلى الرغم من تعافيها بعد أكثر من عام على الحادث، إلا أن الأم لا تزال تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وفقدت حاسة الشم بشكل دائم بسبب الأضرار التي لحقت بأعصابها الأنفية.ومع ذلك، تقول إن التجربة منحتها نظرة جديدة إلى الحياة، حيث تقول "رأيت نفقًا مليئًا بالألوان والأنوار الغريبة، ورأيت كل شيء.. السماء والجحيم والأرض، كان أمامي خيار، واخترت العودة من أجل طفلي."اليوم، لم يتبقَ من آثار الحادث سوى ندبة صغيرة تشبه "ندبة "، بينما تظل القصة شاهدا على قوة الإرادة والمعجزات الطبية.