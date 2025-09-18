3 قتلة صامتون في المطبخ.. بينهم أداة يستخدمها الملايين يوميا

الصفحة الرئيسية
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
2025-09-18 | 09:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
946 شوهد
كشف طبيب أمريكي بارز عن وجود 3 عناصر شائعة في المطابخ قد تُعرض صحتك لمخاطر جسيمة، من بينها أداة يستخدمها الملايين يوميا.
ونشر الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمدرّب في
جامعة هارفارد
، تحذيره في مقطع فيديو على منصة "
تيك توك
"، شاهده أكثر من 8 آلاف شخص، موجها حديثه لنصف مليون من متابعيه.
وأوضح سيثي أن ألواح التقطيع البلاستيكية قد تُسرّب جزيئات دقيقة من البلاستيك
مع مرور الوقت
بسبب خدوش السكاكين، ما يؤدي إلى دخول "اللدائن الدقيقة" إلى الجسم، حيث تتراكم وتؤثر على الهرمونات وتزيد مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة. ونصح باستبدالها بألواح خشبية أو زجاجية.
كما أشار إلى أن المقالي غير اللاصقة المتشققة أو المخدوشة تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تُعرف باسم PFAS أو "المواد الأبدية"، المرتبطة بأمراض
السرطان
واضطرابات الهرمونات.
وأوصى باستخدام أواني من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر أو السيراميك النقي كبدائل أكثر أمانا.
أما الخطر الثالث فيكمن في الشموع المعطرة التقليدية، إذ تحتوي على مواد كيميائية مثل "الفثالات" التي قد تؤثر على الخصوبة وتُحدث خللًا هرمونيا.
ونصح الطبيب باستبدالها بشموع مصنوعة من شمع الصويا أو جوز الهند أو شمع العسل غير المعطر.
وختم سيثي تحذيره بالقول إن هذه المخاطر لا تظهر بين ليلة وضحاها، بل تتراكم بمرور السنوات، داعيا إلى اتخاذ خطوات بسيطة لحماية
الصحة
قبل فوات الأوان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
