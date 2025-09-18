دراسة: الشعور بالوحدة في الطفولة يؤدي للخرف

ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على أكثر من 13 ألف مشارك، ووجدت أن الأشخاص، الذين شعروا بالوحدة أو افتقروا إلى صداقات وثيقة قبل سن السابعة عشرة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، حتى لو لم يعودوا يشعرون بالوحدة في مرحلة البلوغ.وكتب الباحثون: "ارتبط الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة بتدهور إدراكي أسرع وارتفاع خطر الإصابة بالخرف في الكبر. فقد زادت الوحدة من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17.2 في المائة".وقالت البروفسورة أندريا ويغفيلد، مديرة مركز في جامعة هالام: "بالنظر إلى ما نعرفه بالفعل عن العلاقة بين الوحدة لدى البالغين وزيادة خطر التدهور المعرفي، ليس من المستغرب أن يرتبط الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة بخطر التدهور المعرفي والخرف في مراحل لاحقة من الحياة".وأضافت: "نحن نعلم أن التعلق العاطفي، الذي يُختبر في مرحلة الطفولة المبكرة، والروابط الاجتماعية التي يُكوّنها الأطفال، تؤثر أيضاً على احتمال شعورهم بالوحدة في مراحل لاحقة من حياتهم".ولفتت ويغفيلد إلى أن الشعور بالوحدة عادةً ما ارتبط بكبار السن، ولكن في الآونة الأخيرة، انتشر كثير من الأدلة على أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً هم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة.وأشار الباحثون، في دراستهم التي نُشرت في مجلة الأميركية، إلى ضرورة إطلاق مبادرات صحية تستهدف الوقاية من الوحدة والحد منها في مرحلة مبكرة من الحياة؛ للتخفيف من آثارها طويلة المدى على الإدراكية والرفاهية.